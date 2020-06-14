Covid-19 nedeniyle ara verilmişti: Darbe davalarının görülmesine yeniden başlanıyor

14 Haziran 2020 Pazar, 09:57

Salgın yüzünden Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) tavsiye kararı doğrultusunda iki sefer ertelenen duruşmalar, normalleşme sürecinde yeniden görülecek.

Darbe girişiminin yönetildiği yer olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davanın son duruşması, 13 Mart Cuma günü görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, HSK ve yargı süreçlerinin 30 Nisan'a kadar durdurulması kararları sonrası duruşmayı önce 4 Mayıs'a, kararların 15 Haziran'a uzatılması sonrası da 16 Haziran'a bıraktı.

Normalleşme süreci sonrası salı günü Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülmeye başlanacak davada 475 sanık yargılanıyor. Darbe girişimi sırasında Ankara'yı bombalayan F-16 pilotlarının da sanıkları arasında bulunduğu dava, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alınmasıyla sürecek.

Salı günü yeniden görülmeye başlanacak diğer dava da Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki 243 sanıklı Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası.

Şubatta görülen davanın duruşması, sanıkların esas hakkındaki savunmalarının tamamlanmasının ardından 13 Nisan'a bırakıldı. Koronavirüs nedeniyle mahkeme, duruşmayı önce 4 Mayıs'a, sürecin uzaması üzerine de 16 Haziran'a erteledi.

Son sözlerinin alınmasıyla görülmeye devam edilmesi beklenen davanın sanıkları arasında 15 Temmuz gecesi sözde sıkıyönetim direktiflerinin bağlı birliklere iletilmesini sağlayan ve Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ı öldürmeye çalıştığı belirtilen eski albay Erkan Öktem de bulunuyor.

DURUŞMA SALONLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

Davaların yeniden görüleceği Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonları, daha önce sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmişti. Girişlerde ateş ölçümünün yapıldığı kampüste duruşma salonlarında görevli personel, mahkeme heyeti, avukatlar ve izleyiciler için maske takma zorunluluğu bulunuyor.