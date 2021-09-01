Covid-19 pozitiflerle ilgili şoke eden iddia
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, ÖSYM’nin 17 Kasım 2020’den beri düzenlediği sınavlara Covid-19 hastalarını ve temaslıları aldığını belirtti.
Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) 4 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilecek yaz okulu sınavlarına ilişkin yapılan resmi duyuruda koronavirüs (Covid-19) pozitif / temaslı öğrenciler sınav binalarına, 'Bina Sınav Sorumluları'nın göstereceği yedek salonlarda sınava alınacağını açıklamasının ardından bir skandal da ÖSYM’nin gerçekleştirdiği sınavlarda ortaya çıktı.
CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in ortaya çıkarttığı skandala göre, ÖSYM 17 Kasım 2020’den beri gerçekleştirdiği sınavlara Covid-19 pozitif/temaslı öğrencileri de alıyor.
'SAĞLIK SKANDALIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'
Sağlık Bakanlığı verilerinden Covid-19 pozitif veya temaslı olduğu tespit edilen adayların, Covid -19 durumu olan adaylar için oluşturulmuş ayrı salonlarda sınava alındığını belirten Emir, “Bir sağlık skandalıyla karşı karşıyayız. Karantina tedbirlerine uyması gereken hastalar sınava alınıyor. Pozitif ve temaslı öğrencileri ayrı salonlarda sınava almakla önlem alınmış olunmuyor. Hastalığı taşıyanlar, sınavın yapılacağı salonlara gelirken kullandıkları toplu taşıma araçlarında hastalığı yaymaya devam ediyor” dedi.
Yaklaşık bir yıldır ÖSYM’nin yaptığı her sınavda uygulanan bu prosedürden geri dönülmesi gerektiğine dikkat çeken Emir, şunları aktardı:
“Covid-19’dan dolayı her gün 20 bine yakın yeni vakayla karşılaşıyoruz ve 200’den fazla can kaybı yaşıyoruz. Yüz yüze eğitimin bile durdurulduğu bu süreçte öğrencilere hasta olduklarını bile bile sınava girmeyi dayatmak bir akıl tutulmasıdır. Derhal bu yanlıştan geri dönülmesi gerekiyor.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması için birde soru önergesi veren Emir, Koca’ya şu soruları yöneltti:
“Sınavlara girecek Covid-19 hastaları için kaç adet sınav salonu hazırlandı? Covid-19 hastalarının sınav öncesi ve sınav sonrası vatandaşlarla temasının önüne geçilebilmesi adına hangi önlemler alındı? Covid-19 hastaları sınavın yapılacağı okullara giderken toplu taşıma araçlarını kullandı mı? Sınava katılacak Covid-19 hastaları için özel bir ulaşım hizmeti sağlanıyor mu? Sınavların ardından bulaş hızında bir artış gözlemlendi mi?”
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