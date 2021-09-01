Sıfır araç krizi ikinci el piyasasına yaradı

01 Eylül 2021 Çarşamba, 10:48

Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ÖTV indirimi sonrasında fiyatların düşmesi pazarı canlandırmıştı. Ancak tedarik sorunu ve çip krizinin dünya çapında devam etmesi sebebiyle yeterli stoklar bulunamıyor ve talepler karşılanamadığı için tüketici ya beklemek durumunda kalıyor ya da ikinci ele yöneliyor.

İkinci el otomobil ilan platformu arabam.com, geçtiğimiz ağustos ayının ilan verilerini derleyerek, otomotiv pazarına katkı sağlayacak istatistikleri paylaştı. Ağustos ayında en çok ilan “otomobiller” için ve 50 bin TL, 100 bin TL ile 150 bin TL aralığındaki fiyatı daha makul sayılabilecek araçlar için verilmiş durumda ve ilan sayılarında geçtiğimiz aylara göre artış gözleniyor.

Ağustos boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş ikinci el analizleri şöyle:

EN ÇOK İLAN VERİLEN KATEGORİLER

İlanların yüzde 71’ini otomobiller oluşturuyor. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticari araçlar ve motosikletler izliyor. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise yüzde 2’lik dilimde yer alıyor.

EN ÇOK İLAN VERİLEN 10 MARKA

İlanların yüzde 20’sini Renault oluşturuyor. Renault markasını %18 ile Fiat izliyor. Fiat markasını da sırasıyla Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izliyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MODELLERİ

İlanlara model özelinde bakıldığında ağustos ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri Clio, Astra ve Megane oldu. Bu üç modeli ise sırasıyla Focus, Passat ve Corolla takip ediyor.

MARKALARIN AĞUSTOS AYI ORANLARI

Yayımlanan ilanlara göre, ikinci el Arazi/SUV/Pick-up ilanlarının oransal olarak değerlendirmesine bakıldığında en yüksek ilan sayısı, yüzde 20 ile Nissan Qashqai’nin oldu. Bu aracı sırasıyla Dacia Duster, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan, Hyundai Tucson, Peugeot 3008 izliyor.

DİZEL VE LPG’Lİ ARAÇLAR DAHA ÇOK TERCİH EDİLDİ

İlanlar yakıt tipine göre incelendiğinde, LPG’li araçların ağustos ayında ilan oranı yüzde 26,3 oldu. Dizel motorlu araçlar ise yüzde 54,39 oranı ile birinciliği kaptırmıyor. LPG’li araçları sırasıyla benzinli ve hibrit araçlar oluşturuyor.