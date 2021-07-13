Covid-19, şirketleri işgücüyle ilişkili riskler konusunda zorlamaya başladı

13 Temmuz 2021 Salı, 04:00

Mercer Marsh Benefits’in yeni “Çalışan Riskleri Araştırması” raporu, salgının çalışanlar üzerindeki etkisi ve bunun şirketler ile sigorta sektörü açısından olası sonuçları konusunda ilginç saptalamalar ortaya koydu.

Küresel Covid-19 salgınıyla beraber çalışma koşullarında gerçekleşen hızlı değişiklikler, organizasyonların işgücüyle ilişkili risklere yanıt vermekte zorlandığını gösteriyor. Şirketlerin gündemini meşgul eden en önemli çalışan riskleri arasında “siber güvenlik”, “yetenek kazanımı, elde tutma ve etkileşimi”, “veri gizliliği” ile “işgücünün tükenmişlik hissi” yer alıyor.

PAKETLER YENİLENİYOR

İşgücünün tükenmişliği finans kuruluşlarında en önemli insan riskleri arasında değerlendirilirken, beceri eksikliğinin otomotiv ve imalat sektörlerini etkileyen en önemli risk olduğu belirlendi. Çevreyle ilişkili konular, perakende sektörü açısından temel sorun arasında gösterildi.

Mercer Marsh Benefits İş Geliştirme Lideri Fuat Ünal ise şu vurguyu yaptı: “İşveren destekli sağlık sigortaları ve wellbeing planlarının artı değer olarak görüldüğü zamanların geride kaldığı, günümüzde bu uygulamaların çalışan değer önerisinin temel unsuru haline geldiği artık açıkça görülüyor. Çalışanların olumsuz yönde değişen zihinsel sağlık durumunun ardında fiziksel sağlık endişeleri, yakınların kaybı, iş stresi, şirketlerin çalışanlar üzerinde baskıya neden olan yaklaşımları, ‘zoom’ yorgunluğu, ebeveyn olmanının getirdiği yükümlülükler dahil olmak üzere birçok faktör rol oynuyor. Şubat 2021’de Türkiye’de yaptığımız araştırmada da şirketlerin çalışanların bütünsel sağlığı için yan hak paketlerini gözden geçirdiklerini gözlemledik.”

‘YENİ İŞ YAPIŞ MODELİ KALICI’



Salgının değiştirdiği iş yapış modelini kurum kültürü haline getirdiğini açıklayan Anadolu Sigorta, bu kapsamda “Hibrit Çalışma Modeli”ni 1 Eylül’de uygulamaya başlıyor. Yeni model yüzde 25 kapasiteyle ofisten çalışmayı destekleyecek. Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu; “Pandeminin değiştirdiği kural ve alışkanlıklar önümüzdeki dönemde de sürecek ve kalıcı hale gelecek gibi görünüyor. Uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini birleştireceğimiz yeni yapı tasarladık” dedi.



AXA SİGORTA ‘AVRUPA BÖLGESİ’NE DAHİL EDİLDİ

AXA Grubu’nun geçen mart ayında “2023 Stratejik Planı”nı uygulamak üzere üst düzey yönetici ekibinde yaptığı değişiklikleri duyurmasının ardından, AXA Sigorta’nın AXA Avrupa Bölgesi’ne dahil edildiği açıklandı.

AXA Avrupa Üst Yöneticisi (CEO) Antimo Perretta, Türkiye’deki pazarda güçlü ve sürdürülebilir etki yaratmaya devam edeceklerini belirtirken, AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Yönetim şemasında gelişmekte olan ülkeler grubundan gelişmiş pazarların bulunduğu Avrupa grubuna dahil olmak heyecan verici” dedi.

HOWDEN TÜRKİYE, MATRİX TÜRKİYE’Yİ SATIN ALDI

Türkiye’nin önemli brokerlik şirketlerinden Howden Türkiye’nin, Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği’ni bünyesine kattığı açıklandı.

Howden Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Üst Yöneticisi Atınç Yılmaz, “Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak, organik ve inorganik şekilde büyümeyi sürdüreceğiz” dedi. Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz da müşterilerine ekstra bir fırsat yaratacaklarını vurguladı.

‘BİNA TAMAMLAMA’DA POTANSİYEL YÜKSEK

Quick Sigorta ve Corpus Sigorta’nın bağlı olduğu Maher Yatırım Holding Üst Yöneticisi Levent Uluçeçen, sigorta şirketlerinin en büyük sorununun sigortacılıkta dar bir çerçeve içine sıkışmak olduğunu vurgulayarak “Hedefimiz oluşturduğumuz yatırım portföyünün bir kısmı ile finans sektörüne yatırım yapmak” dedi.

Türkiye’nin en önemli gündeminin kentsel dönüşüm olması gerektiğini de belirten Uluçeçen, şöyle devam etti: “Kentsel dönüşüm için en gerçekçi yöntem arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleridir. Hak sahipleri ile yüklenicilerin arasındaki güveni sağlayacak tek sektör ise sigortacılık. Hak sahipleri lehine düzenlenecek bina tamamlama sigortaları ile oluşturulacak güven ortamı, dönüşüme ivme kazandıracak.”

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