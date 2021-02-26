Covid-19 tablosu açıklandı: Günlük vaka sayısı 9 bini geçti
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'de salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 74 kişi artarak 28 bin 432'ye yükseldi. Bugün kaydedilen vaka sayısı 9 bin 205 olurken, hasta sayısı da 649 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 128 bin 387 testte 9 bin 205 vaka, 649 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 74 kişi hayatını kaybederken, 10 bin 282 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 32 milyon 939 bin 661, toplam vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, toplam vefat sayısı 28 bin 432, toplam ağır hasta sayısı 1195, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 556 bin 785 oldu.
Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 48.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60.3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 şeklinde yer ald
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