Covid-19 tedavisi gören öğrenciler sınav salonuna ambulanslarla gitti

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sisitemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.

AA
20 Haziran 2020 Cumartesi, 12:09
Abone Ol google-news

Sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.


Video Haberler