Covid-19 tedavisi gören öğrenciler sınav salonuna ambulanslarla gitti

20 Haziran 2020 Cumartesi, 12:09

Sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.

Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.