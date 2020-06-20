Covid-19 tedavisi gören öğrenciler sınav salonuna ambulanslarla gitti
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören öğrenciler, Liseye Geçiş Sisitemi (LGS) sınavına ambulanslarla gitti.
Sınav öncesinde kentteki koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavi gören öğrenciler için Adıyaman Lisesi'nde izole bir sınıf oluşturuldu.
Hastanede bulunan ve evlerinde karantina altında tutulan öğrenciler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla alınarak, sınava girecekleri okula götürüldü. Öğrencilerin sınavdan sonra yeniden alındıkları yerlere götürülecekleri bildirildi.
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