Covid-19 testlerini Menzil yapıyor!

30 Kasım 2020 Pazartesi, 09:39

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde altı ay boyunca Covid-19 PCR testi yapılması için milyonlarca lira karşılığı iki şirketle anlaştı. BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Bakanlığın anlaştığı şirketlerden birinin sahibi ise Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman. Danışman aynı zamanda Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nin üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

144 MİLYON TL ÖDENECEK

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 5 Kasım tarihinde 'sağlık tesisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı' adı altında bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Kununu'nun 'pazarlık' usulüne izin veren 21/b maddesi uyarınca yapılan ihale sonucunda, yedi büyük kamu hastanesinde testlerin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması yönünde sözleşme imzalandı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihalenin verildiği iki şirketten biri olan Techno Health Laboratuar Şirketi’nin sahibi Ferhat Danışman.

MENZİL'E YAKINLIĞINI GİZLEMEMİŞTİ

Danışman, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde de Mali Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapıyor. Ayrıca Danışman, yolsuzluk ve israf iddiaları ile tartışmaların odağında yer alan Kızılay’dan da 2019 yılında 713 milyon 520 bin TL’lik ihale almasıyla gündeme geldi.

Kızılay’dan aldığı milyonlarca liralık ihaleyi BirGün’ün gündeme getirmesinin ardından kapattığı sosyal medya hesabında, Menzil Cemaati’ne olan yakınlığını gizlemeyen Danışman, “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Adıyaman'daki Menzil köyünde bulunan Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden "Güller diyarı ve ilim irfan merkezi" olarak da söz eden Danışman, Menzil’in yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Danışman, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Şirketlerin altı ay boyunca Covid-19 testlerini yapacağı hastanelerin listesi ise şöyle:

Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kanuni Sultan Eğitim ve Araştırma Hastanesi