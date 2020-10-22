Covid-19 vaka sayısında 1 milyonu aşan ilk Batı Avrupa ülkesi İspanya oldu
İspanya, korona virüs vaka sayısında 1 milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu.
ABD, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Arjantin’in ardından, İspanya’da da vaka sayısı 1 milyonu aştı. Ülkedeki toplam korona virüs vaka sayısının 1 milyon 46 bin 641’e yükselmesiyle 1 milyon eşiğini aşan ilk Batı Avrupa ülkesi İspanya oldu.
47 milyona yakın nüfusuyla virüsü kontrol altına alabilmek için mücadele eden İspanya’da son 24 saatte 16 bin 973 yeni vaka kayıtlara geçti. İspanya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamayla toplam vaka sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu.
Bakanlık virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 34 bin 366’ya ulaştığını açıkladı. Uzmanlar, yetersiz test ve asemptomatik vakalar nedeniyle gerçek vaka ve ölüm sayılarının daha fazla olduğunu belirtiyor.
Uyarılarını sürdüren İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa bugün sağlık müdürleri ile toplanarak virüsü önleme noktasında neler yapabileceklerini tartışacaklarını belirtti. Açık olmak istediğini belirten Illa, “Çok zor haftalar geliyor" ifadelerini kullandı.
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