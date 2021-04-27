Covid-19 yasaklarına uymayan AKP Siirt Milletvekili Osman Ören tepkilerin odağında

27 Nisan 2021 Salı, 17:50

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelgede, "İftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek" denilmişti.

GENELGEYLE YASAKLANDI ANCAK...

AKP Siirt Milletvekili Osman Ören’in sosyal medyada paylaşılan görüntülerde koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak toplu iftara katılması kullanıcılar tarafından tepkiye neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın 12 Nisan 2021 tarihli genelgesi:

Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verilecek.







