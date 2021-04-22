Covid-19'a yakalanan Aydın Örs'ün durumu iyiye gidiyor

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:55

O dönemki ismiyle Efes Pilsen, günümüzdeki adıyla Anadolu Efes ile 1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak Türkiye'ye basketbolda ilk Avrupa kupasını getiren ve Fenerbahçe'yi yüzüncü yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğuna ulaştıran efsane başantrenör Aydın Örs, Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor.

Fenerbahçe Beko, 75 yaşındaki basketbol adamı için resmi sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:

"Covid-19 tedavi sürecinin olumlu yönde ilerlediğini öğrendiğimiz, ülke basketbolumuzun efsane isimlerinden Sayın Aydın Örs'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



ANADOLU EFES: "ATLATACAĞINA İNANIYORUZ"

Örs'ün beş kez Türkiye Ligi şampiyonu olduğu Anadolu Efes, efsane ismin tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini vurguladı:

"Efsane antrenörümüz sayın Aydın Örs'ün yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını ancak tedavisinin olumlu yönde seyrettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Örs'e ve kıymetli ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisinin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Anadolu Efes Spor Kulübü ailesi olarak, Türk basketbol tarihini değiştiren önemli isimlerden biri olan Sayın Aydın Örs'ün bu zorluğu da atlatacağına tüm kalbimizle inanıyoruz."