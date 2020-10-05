Covid-19'a yakalanan Aydın Tabip Odası Başkanı yoğun bakımdan çıktı

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü koronavirüse yakalandı. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sona eren Ülkü'nün sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İZMİR / Cumhuriyet
05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:15
Covid-19'a yakalanan Aydın Tabip Odası Başkanı yoğun bakımdan çıktı
Abone Ol google-news

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı. 3 Ekim Cuma günü hastaneye kaldırılan Ülkü’nün tedavisine Nazilli Devlet Hastanesi’nde başlandı. 

Aydın Tabip Odası yetkilileri Cumhuriyet’e Esat Ülkü’nün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cuma günü yoğun bakımda tedaviye alınan Ülkü’nün daha sonra serviste devam etti bildirildi. Esat Ülkü’nün Sağlık durumunun iyi olduğu ve başkanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Aydın Tabip Odası’nda başka pozitif vaka görülmediği kaydedildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler