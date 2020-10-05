Covid-19'a yakalanan Aydın Tabip Odası Başkanı yoğun bakımdan çıktı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 14:15

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü'nün Covid-19 testi pozitif çıktı. 3 Ekim Cuma günü hastaneye kaldırılan Ülkü’nün tedavisine Nazilli Devlet Hastanesi’nde başlandı.

Aydın Tabip Odası yetkilileri Cumhuriyet’e Esat Ülkü’nün sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cuma günü yoğun bakımda tedaviye alınan Ülkü’nün daha sonra serviste devam etti bildirildi. Esat Ülkü’nün Sağlık durumunun iyi olduğu ve başkanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra Aydın Tabip Odası’nda başka pozitif vaka görülmediği kaydedildi.