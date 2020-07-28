Covid-19'a yakalanan dokuz PTT emekçisi hastanede yatıyor
Ankara’daki altı PTT işyerinde Covid-19'a yakalanan dokuz posta emekçisi hastaneye yatırıldı. Haber-Sen, PTT Genel Müdürlüğü’nü önlem alması konusunda uyararak, “Tüm PTT şubeleri tamamen kapatılmalı, yalnızca merkezlerden işlem yapılmalı” dedi.
Haber- Sen 2 No’lu Şube Yönetimi yazılı açıklama yaparak, Ankara’daki Elmadağ PTT Merkez Müdürlüğü, Polatlı PTT Merkez Müdürlüğü, Cebeci PTT Merkez Müdürlüğü, Etimesgut Posta Dağıtım Müdürlüğü, Büyük Esat PTT Merkez Müdürlüğü, Sincan Posta Dağıtım Merkez Müdürlüklerinde çalışan posta emekçilerinin Covid-19'a yakalandığı için hastanede yattığını duyurdu. Sendikadan edinilen bilgiye göre hastanede tedavisi devam eden PTT emekçisi sayısı dokuza çıktı.
Sendikadan yapılan açıklamada vakaların görülmesinin ardından bazı işyerlerinin kapatıldığı belirtilerek, PTT Genel Müdürlüğü’ne şu çağrıda bulunuldu:
- PTT çalışanlarına yönelik özellikle işyerlerinin günlük dezenfekte edilmeli, diğer koruyucu tedbirler alınmalı. Risk grubunda yer alan PTT emekçileri sağlık taramasından geçirilmeli.
- Tüm PTT şubeleri tamamen kapatılmalı, yalnızca merkezlerden işlem yapılmalı. Ancak merkezlerde yapılacak işlemlerde sosyal mesafe korunmalı. Sağlık bakanlığının açıkladığı diğer kuralların uygulanmasında azami özenin gösterilmeli.
- Koronavirüs dolayısıyla olağanüstü haller yaşadığımız bu günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmeli. Acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemeli.
- Posta Dağıtıcısı personel için bir genelge hazırlanarak sağlık koşulları göz önünde bulundurulmalı.
- Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığının peşin verilmesi PTT merkezlerinde oluşan kalabalığı azaltmada etkili olabilecektir. Bu yoğunluğun azalması bir günde yüzlerce insanla temas halinde olan dağıtıcı ve gişe memurlarını rahatlatacaktır.
Video Haberler
- İstanbul'da iş merkezinde patlama
- İstanbul’da dehşet anları… Böyle parçaladı!
- İBB destekledi, 50 liralık alışveriş 20 liraya geldi
- Maske uyarısı yapan iş yeri sahibini öldüresiye dövdüler
- Oyuncu Bülent Parlak ve Burcu Gönder tek celsede boşandı
- Bursa'da yaşlı sürücüye yumruk ve sopalarla saldırdılar
- Aksaray - Nevşehir karayolunda skandal görüntüler!
- Kazada can pazarı! Çarpışmanın ardından yola savruldular
- Üsküdar'da bulundu! Tam 125 santim uzunluğunda
- Korku dolu anlar! Uçak karayoluna böyle çakıldı