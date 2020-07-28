Covid-19'a yakalanan dokuz PTT emekçisi hastanede yatıyor

28 Temmuz 2020 Salı, 14:20

Haber- Sen 2 No’lu Şube Yönetimi yazılı açıklama yaparak, Ankara’daki Elmadağ PTT Merkez Müdürlüğü, Polatlı PTT Merkez Müdürlüğü, Cebeci PTT Merkez Müdürlüğü, Etimesgut Posta Dağıtım Müdürlüğü, Büyük Esat PTT Merkez Müdürlüğü, Sincan Posta Dağıtım Merkez Müdürlüklerinde çalışan posta emekçilerinin Covid-19'a yakalandığı için hastanede yattığını duyurdu. Sendikadan edinilen bilgiye göre hastanede tedavisi devam eden PTT emekçisi sayısı dokuza çıktı.

Sendikadan yapılan açıklamada vakaların görülmesinin ardından bazı işyerlerinin kapatıldığı belirtilerek, PTT Genel Müdürlüğü’ne şu çağrıda bulunuldu:

- PTT çalışanlarına yönelik özellikle işyerlerinin günlük dezenfekte edilmeli, diğer koruyucu tedbirler alınmalı. Risk grubunda yer alan PTT emekçileri sağlık taramasından geçirilmeli.

- Tüm PTT şubeleri tamamen kapatılmalı, yalnızca merkezlerden işlem yapılmalı. Ancak merkezlerde yapılacak işlemlerde sosyal mesafe korunmalı. Sağlık bakanlığının açıkladığı diğer kuralların uygulanmasında azami özenin gösterilmeli.

- Koronavirüs dolayısıyla olağanüstü haller yaşadığımız bu günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlere kısıtlama getirilmeli. Acil ve zaruri olmayan posta, kargo gönderilerinin, virüs salgını kontrol altına alınana kadar kabul edilmemeli.

- Posta Dağıtıcısı personel için bir genelge hazırlanarak sağlık koşulları göz önünde bulundurulmalı.

- Çocuk, işsizlik ve sosyal yardımların üç aylığının peşin verilmesi PTT merkezlerinde oluşan kalabalığı azaltmada etkili olabilecektir. Bu yoğunluğun azalması bir günde yüzlerce insanla temas halinde olan dağıtıcı ve gişe memurlarını rahatlatacaktır.