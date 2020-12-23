Covid-19’dan ölen hasta, hastanede milletvekiline mesaj yazmış: 3 saattir kimse gelmedi

23 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Karaaslan milletvekiline gönderdiği mesajda, “Üç saat oldu vekilim kimse gelmedi. Karşıda su var, onu içeceğim, yandı içim. Kerbela’ya döndüm” ifadelerine yer veriliyor. Mehmetçik Anadolu Lisesi memurlarından Karaaslan 16 Aralık günü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Yakınlarının ifadesine göre, 5 Aralık’ta hastaneye giderek durumunun kötü olduğunu ifade eden Karaaslan, hastanede yer olmadığı için eve gönderildi. 8 Aralık’ta tekrar hastaneye giden Karaaslan’a ağrı kesici reçete edilerek eve gönderildi.

12 Aralık’ta nefes darlığı ve şikâyetlerinin yoğun bir şekilde artmasının ardından tekrar hastaneye giden Karaaslan’ın yatışı yapıldı. Yakınlarının iddiasına göre yeterince ilgilenilmemesi sonucu 16 Aralık’ta hastanede yaşamını yitirdi.

EŞİ MESAJLARI PAYLAŞTI

Karaaslan’ın eşi Nilgün Karaslan, yoğun bakım servisinde hastaların kendi haline bırakıldığını ileri sürerek, sosyal medyada eşinin telefonunda bulduğu mesajları paylaştı.

Karaslan, “Eşimin WhatsApp mesajlarında bir bardak suyun dahi kendisine çok görüldüğünü üzülerek öğrendim. Hastalarımızın böylesi bir ilgisizlikle karşı karşıya olması son derece düşündürücü” ifadelerini kullandı.

Karaaslan’ın tedavisi devam ederken bir milletvekiline attığı mesajda “Selamünaleyküm vekilim. Erol Olçok İkinci Göğüs Hastanesi’nde tedavi görmekteyim. Sizden istirhamım, burada yatanlar zor nefes alıyorlar. Hemşireler işini görüp kapıyı kapatıyorlar. Bir daha ne zaman gelecekse o zamana kadar uğramıyorlar. Millet odalarda bağırıp duruyor. Allah rızası için bu konuya bir el atın” ifadelerini kullanmış.

Karaaslan bu mesajdan 2,5 saat geçtikten sonra aynı milletvekiline şu mesajı atmış: “Üç saat oldu vekilim kimse gelmedi. Karşıda su var, onu içeceğim, yandı içim. Kerbela’ya döndüm. Bekliyorum benim gibi kaç kişi daha böyledir.” İlk mesajından 2 saat 48 dakika, son mesajından ise 1 saat 22 dakika sonra 22.40’ta milletvekili mesaja cevap vermiş: “Geçmiş olsun ilgileniyorum.”