Covid-19'dan yaşamını yitiren hastanın ölüm belgesine "doğal ölüm" yazıldı

11 Kasım 2020 Çarşamba, 18:08

Kütahya'da, 69 yaşında Covid-19'dan hayatını kaybeden ve ölüm belgesine "doğal ölüm" yazılan hastanın oğlu isminin açıklanmaması koşuluyla ANKA'ya konuştu. Babasının 29 Ekim'de pozitif test sonucuyla hastaneye yatırıldığını bir hafta sonra da entübe edilip, uyutularak tedavisine devam edildiğini, 9 Kasım'da ise babasını kaybettiğini belirten Hastanın oğlu, değiştirilen ölüm nedenine ilişkin şöyle konuştu:

"Ölüm de vakalar da çok ama gizleniyor. Dün babamı defnederken üç tane Covid-19'dan ölen cenaze vardı, kefenleyip ceset torbasına koyuyorlar. Bu sadece sabah benim gördüğüm. Bizim başımız yandı başkalarının yanmasın. Fransa, İtalya gibi gerçek verileri açıklasınlar. Günde 1000, 1500 ölüm olduğunu açıklasalar insanlar korkar, tedbirini alır. Gerçek verileri gizleyip günde 85 ölüm var diyorlar, insanlar ciddiye almıyor. Gerçek veriler açıklansaydı benim babam korkardı, dışarı çıkamazdı."

'ÖLÜM SAYILARINI DAHA NE KADAR GİZLEYECEKSİNİZ?'

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından, ölüm nedeni değiştirilen hastayla ilgili paylaşım yaptı. Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, "Entübe olan Covid'li hasta 11 günde iyileşip de nasıl doğal yolla ölüyor? Ölüm sayılarını daha ne kadar gizleyeceksiniz? diye sordu.

Emir'in paylaşımı şöyle:

"Kütahya'da 27 Ekim'de Covid teşhisi konulan bir hasta, 9 Kasım'da yaşamını yitiriyor ve ölüm kağıdına "doğal ölüm" yazılıyor. Sayın Fahrettin koca, entübe olan Covid'li hasta 11 günde iyileşip de nasıl doğal yolla ölüyor? Ölüm sayılarını daha ne kadar gizleyeceksiniz?"