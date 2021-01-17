Covid-19'la mücadelede AB'nin en iyisiydi, dünyanın en kötüsü oldu

17 Ocak 2021 Pazar, 15:43

Independent Türkçe'nin Sky News'a dayandırdığı haberine göre, bu tablonun sebepleri arasında yeni varyant, salgına karşı dayanıklılığı yitirme, aralık ayında tecrit yasaklarının kaldırılması, hatta Brexit'in etkili olup olmadığı sorularını gündeme getirdi.

İrlanda hükümeti hızlı vaka artışında Birleşik Krallık (BK) kaynaklı epey bulaşıcı varyantı sorumlu tutsa da Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) üst düzey isimlerinden biri dikkatleri başka bir sebebe çekti.

DSÖ'nün İrlandalı Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, "Benim ülkem İrlanda, dünyanın herhangi bir ülkesinde hastalık görülmesinde en yüksek akut artışlardan birini yaşadı ve bunun sebebi varyant değil, toplumda insanların bir araya gelmesindeki artış ve fiziksel mesafenin azaltılmasıdır" dedi.

Ryan, "Yeni varyant suşları, yeni aktarımınların itici gücü olmadı" diye ekledi.

Meseleyi değerlendiren İrlanda Hastane Danışmanları Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Gabrielle Colleran da "Şu an durum, pandeminin İrlanda'da başladığı günden bu yana en ciddi seviyede" ifadesini kullandı.

Ülkede ilk dalgadan bu yana hastaneye kaldırılma oranlarının ikiye katlandığı ve yoğun bakım servislerinin baskı altında bulunduğu belirtilirken, Dr. Colleran, "Çok iyi bir noktadaydık, belli bir yorgunluk baş gösterdi, ardından aralık ayı başlarında ve Noel boyunca aileler arası toplanmalara dair kısıtlamalarda gevşeme yaşadık" dedi.

İrlandalı yazar ve yayıncı Dearbhail McDonald ise farklı bir nedeni işaret ederek "Dikkate almamız gereken başka bir faktör var: İrlanda adası ve Brexit'i ilgilendiren anayasal sorun. Bu bir faktör, koronavirüsün en kötü etkilerinden bazılarını hafifletebilecek şekilde tüm adayı kapsayan bir politikaya ve önlemlere sahip olmamakla ilgili" diye konuştu.

İrlanda Başbakanı Michael Martin, aralık ayında tecrit yasaklarının kaldırılması kararını savunarak, hükümetin "anlamlı bir Noel" vaat ederek karışık mesajlar gönderdiği iddialarını reddetmişti.

Ülkede birçok kişiyse, Yeni Zelanda'nın yaptığı gibi İrlanda'nın da tüm limanları ve havalimanlarını kapatarak ada statüsünden faydalanması gerektiğine inanıyor.

Ancak bunun etkili olması için Kuzey İrlanda'yı BK'nin geri kalanından ayrı tutacak şekilde kapatmak ya da kuzey-güney kara sınır geçişlerini durdurmak gibi seçeneklerden bahsedilse de bunların son derece tartışmalı yöntemler olduğu vurgulanıyor.

Resmi bildirimler dikkate alındığında İrlanda'da salgında bugüne kadar yaklaşık 167 bin kişinin enfekte olduğu ve 2 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Economist'e göre İrlanda'nın 11 Ocak'ta 100 bin kişi başına 130'dan fazla enfekte sayısıyla dünya genelinde bu anlamda en yüksek orana ulaştığı ifade ediliyor.