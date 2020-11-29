Covid-19’lu kadın, antikorlu bebek doğurdu
Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan ve hakkında birçok bilinmezin olduğu koronavirüs bilim dünyasını şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı.
Mart ayında Avrupa tatilinden döndükten sonra Covid-19 tespit edilen 31 yaşındaki Celine Ng-Chan isimli kadın bu ayın başında doğum yaptı. Hastalığı yenmesine rağmen çocuğuna koronavirüsü bulaştırmaktan korkan Ng-Chan bu ayın başında hiçbir komplikasyon olmadan hastanede doğum yaptı.
"BENİM ANTİKORLARIM GİTTİ"
Singapur’un çok okunan gazetelerinden Straits Times’a konuşan Ng-Chan, “Doktorlarım, çocuğuma doğumum sırasında Covid-19 antikorlarımı aktardığımdan şüphelendi. Yapılan testler sonucunda gerçekten de çocuğumda koronavirüsü salgınıyla mücadele eden Covid-19 antikorlarının bulunduğunu tespit ettik. Fakat benim vücudumdaki Covid-19 antikorlarının gittiğini tespit ettik” dedi.
Ng-Chan’ın koronavirüsünü iki buçuk haftada yendiği belirtilirken olayla ilgili bir inceleme başlatıldı. Celine Ng-Chan’ın oğlu Aldrin’in sağlık durumunun iyi olduğu ve virüse karşı bağışıklığı olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Kaynak: Sözcü
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