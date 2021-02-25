Covid-19'u atlatan sunucu Akkul: Hastanede uyutulduğum sırada ölen annemle bağlantı kurdum

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:03

Çok Gezenti Programının sunucusu Burak Akkul, geçen sene yurt dışında yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmış ve 21 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra tehlikeli süreci atlatmıştı.

Bloomberg HT'de Aslı Şafak'ın programına konuk olan Akkul, uyutulduğu sırada yakın zamanda kaybettiği annesiyle bağlantı kurduğunu açıkladı.

Akkul, yaşadığı olayları anlatırken şu ifadeleri kullandı

"Annemi yakın zamanda kaybetmiştim, 2019'da. Onu gördüm, onunla ve bakıcısıyla bağlantı kurdum. Köşede bekliyorlardı beni. Annem bir derece bana kavuşmak, beni görmek istiyordu ama bir yandan da benim hayata devam etmemi istiyordu. Ben orada zorla tutulduğumu sanıyorum. Ölüme bir adım kaldı, sıra bana gelecek kalbimi çıkaracaklar.. Bunu çok net hatırlıyorum. Sıra bana geldiğinde arkadaşlarım, dostlarım, karım, yakın çevrem beni çağırdılar. Kapıyı kırdılar ve ben o sırada 8. kalp olmaktan kurtuldum. Yine farazi olarak bir hemşirenin sesini duydum, 'Almayalım çok seviyorlar Burak Bey'i. Almayalım Burak Bey'in kalbini' dediler ve ben son keskin bir acıyla geri döndüğümü hissettim. Annemin biraz üzülüp biraz sevindiğini... Kolumda ‘5 Nisan uyandırıldı’ bilekliğini hatırlıyorum."