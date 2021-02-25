Covid-19'u atlatan sunucu Akkul: Hastanede uyutulduğum sırada ölen annemle bağlantı kurdum
Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul, katıldığı televizyon programında yoğun bakım günlerini anlattı. Akkul, “Yakın zamanda kaybettiğim annemle bağlantı kurdum. Annem bana kavuşmak istiyordu ama bir yandan da hayata devam etmemi istiyordu" dedi.
Çok Gezenti Programının sunucusu Burak Akkul, geçen sene yurt dışında yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmış ve 21 gün yoğun bakımda uyutulduktan sonra tehlikeli süreci atlatmıştı.
Bloomberg HT'de Aslı Şafak'ın programına konuk olan Akkul, uyutulduğu sırada yakın zamanda kaybettiği annesiyle bağlantı kurduğunu açıkladı.
Akkul, yaşadığı olayları anlatırken şu ifadeleri kullandı
"Annemi yakın zamanda kaybetmiştim, 2019'da. Onu gördüm, onunla ve bakıcısıyla bağlantı kurdum. Köşede bekliyorlardı beni. Annem bir derece bana kavuşmak, beni görmek istiyordu ama bir yandan da benim hayata devam etmemi istiyordu. Ben orada zorla tutulduğumu sanıyorum. Ölüme bir adım kaldı, sıra bana gelecek kalbimi çıkaracaklar.. Bunu çok net hatırlıyorum. Sıra bana geldiğinde arkadaşlarım, dostlarım, karım, yakın çevrem beni çağırdılar. Kapıyı kırdılar ve ben o sırada 8. kalp olmaktan kurtuldum. Yine farazi olarak bir hemşirenin sesini duydum, 'Almayalım çok seviyorlar Burak Bey'i. Almayalım Burak Bey'in kalbini' dediler ve ben son keskin bir acıyla geri döndüğümü hissettim. Annemin biraz üzülüp biraz sevindiğini... Kolumda ‘5 Nisan uyandırıldı’ bilekliğini hatırlıyorum."
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok