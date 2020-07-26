Covid-19’u tespit edebilen mini aygıt geliştirildi
ABD'deki George Washington Üniversitesi’nden bilim insanları, hastalarda Covid-19'u ya da antikor izlerini anında tespit edilmesini sağlayan bir mini aygıt geliştirdi.
MedicalXpress sitesinin yayınladığı habere göre George Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, hastalarda Covid-19'u ya da antikor izlerini anlık olarak tespit edilmesini sağlayan bir mini aygıt geliştirdi.
Habere göre araştırmacıların geliştirdiği aygıt, son derece ince iletkenlerden oluşuyor ve üzeri altın tabaka ile kaplı. Aygıt gaz halindeki maddelere tepki verebiliyor ve yaydığı ışığın rengini değiştirebiliyor. Aynı zamanda yapay zeka, detektörün tepkisini analiz ediyor ve hastanın kanında tam olarak hangi maddenin olduğunu belirliyor.
Uygulamada ise işlemin sağlanması için detektörün yüzeyine koronavirüse duyarlı bir reaktif sürülüyor. Virüsün parçacıkları detektöre geldiğinde, aygıttan yayılan ışığın rengi değişiyor. Bu süreç telefonun kamerası ile takip edilebiliyor.
Sputnik’teki habere göre araştırmacılar, imza attıkları buluşun gelecekte Covid-19'lu hastaların verilerinin yer aldığı ve uzmanların bulut depolama yoluyla doldurabilecekleri kapsamlı veri tabanlarının oluşturulmasına imkan sağlayacağından emin.
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