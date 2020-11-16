Oxford'lu profesör açıkladı: Covid-19'u yenenler 3 hastalıkla boğuşuyor
Lancet Psychiatry adlı tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'de koronavirüs teşhisi konulmuş 62 bin civarı hastada yapılan incelemelerde, bu hastaların teşhis konulmasından 3 ay sonra karşılaştıkları en yaygın hastalıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.
ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüs (Covid-19) hastalarının yüzde 20’sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlar yaşadığını ortaya çıkardı.
Tıp dergisi Lancet Psychiatry’de yayımlanan bir araştırma, koronavirüs hastalarının yüzde 20’sinin iyileştikten sonra zihinsel rahatsızlıklar yaşadığını gösterdi.
ABD’de koronavirüs teşhisi konmuş 62 binden fazla kişinin kayıtlarının incelendiği araştırmada, teşhis konulduktan sonraki 90 gün içerisinde görülen en yaygın rahatsızlıkların anksiyete, depresyon ve uykusuzluk olduğu gözlemlendi.
İngiltere'nin Oxford Üniversitesi'nde psikiyatri profesörü olan Paul Harrison, "İnsanlar koronavirüsten kurtulanların daha büyük zihinsel sağlık sorunları yaşayabileceğinden endişeleniyorlar ve bulgularımız bunun muhtemel olduğunu gösteriyor" dedi.
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