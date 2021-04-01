Covid-19'un ilacını bulduğunu ileri süren Madagaskar'dan yeni adım
Yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı bitkisel ilaç geliştirdiğini ileri süren Madagaskar, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılmaya karar verdi.
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kamu Sağlığı Bakanı Jean Louis Rakotovao, aşıya erişim öncesinde atılacak çok fazla adım olduğunu ancak en azından programa kayıt olarak önemli bir adımı attıklarını söyledi.
Daha önce aşı yerine kendi geliştirdiği bitkisel Covid Organics'i (CVO) kullanacağını duyuran ülke, ürettiği ilacı şimdiye kadar çok sayıda ülkeye gönderdi.
"COVİD ORGANİCS'İ" GELİŞTİRMİŞTİ
Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü, geçen yıl, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics'i" geliştirmişti.
KANIT BULUNAMADI
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Covid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.
418 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Hint Okyanusu'nun batısında yer alan Madagaskar'da, şimdiye kadar 24 bin 426 kişi Covid-19'a yakalanırken 418 kişi virüsten ötürü yaşamını yitirdi.
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