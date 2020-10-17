Covid-19'un ne kadar şiddetli geçeceğini tespit edebilen test geliştirildi

17 Ekim 2020 Cumartesi, 10:34

Dünya genelinde 1,1 milyondan fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden Covid-19 salgınına karşı umut verici yeni bir gelişme yaşandı. Royal College of Surgeons in Ireland Üniversitesi'nden bilim insanları, kimlerin Covid-19'u şiddetli geçireceğini doğru bir şekilde tespit edebilen test geliştirildi.

Dublin-Boston skoru adı verilen bu ölçüm, klinik tedavi uzmanlarının steroid gibi tedavi yöntemlerinden faydalanabilecek hastaları belirlemede daha doğru kararlar verebilmesi ve yoğun bakıma alınmasını sağlamak için tasarlandı.

Scitechdaily'de yer alan habere göre, bu çalışmaya kadar Covid-19 için böyle bir ölçüm bulunmuyordu. Dublin-Boston skoru, ilk dört günde alınan kan örneğini inceleyerek hastalığın yedinci gününde enfeksiyonun ne kadar şiddetli olacağını doğru şekilde öngörebiliyor.

DUBLIN-BOSTON SKORU

Dublin-Boston skorunun belirlendiği kan testi, vücudun bağışıklık sistemine ve kontrol iltihabına mesajlar gönderen iki molekülün seviyelerini ölçerek gerçekleştiriliyor. Interleukin (IL)-6 ve IL-10 adı verilen bu moleküllerin seviyeleri, şiddetli Covid-19 hastalarında değişiklik gösteriyor.

Araştırmacılar, bu iki molekülün oranında meydana gelen değişiklikleri temel alarak bir puan sistemi geliştirdi. Her 1 puanlık artış, hastalığın daha şiddetli olma ihtimalini 5,6 kat artırmayla ilişkilendirildi. Araştırmanın kıdemli yazarı Gerry McElvaney, bu skorun kolayca hesaplanabildiğini ve hastaneye kaldırılan tüm Covid-19 hastalarına uygulanabileceğini söyledi.

McElvaney, bu skorun, Covid-19 enfeksiyonunu azaltmak için tasarlanmış yeni tedavilerin gerçekten faydalı olup olmadığını değerlendirmede de kullanılabileceğini dile getirdi. Dublin-Boston skorunda IL-6'nın IL-10'a oranı kullanılıyor. Bunun sebebi olarak da yöntemin sadece IL-6'daki değişiklikleri ölçmeye göre daha iyi bir sonuç ortaya koyması gösteriliyor.

Kaynak: Webtekno