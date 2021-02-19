Covid aşılarında görülen en önemli yan etki: Nadir bir alerjik reaksiyon, Anafilaksi

19 Şubat 2021 Cuma, 16:52

ABD, Britanya hükûmeti ve Avrupa İlaç Ajansı sağlık çalışanları ve aşı olan insanlar tarafından bildirilen şüpheli yan etkileri raporlayıp inceliyor. Bilim insanları, COVID-19'a bağlı ölümlerde aşının bir rol oynayıp oynamadığını titizlikle araştırıyor. Bu zamana dek pek çok COVID-19 aşısı onaylanmasına karşın, bu aşıların yan etkileri kendi aralarında büyük farklılıklar gösteriyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, ülkede Şubat ortasına kadar uygulanan 50 milyondan fazla aşı numunesinde, ölüme sebebiyet veren herhangi bir güvenlik problemine rastlanmadığını söylüyor.

'CİDDİ BİR ALERJİJ REAKSİYON'

Öte yandan Pfizer, Moderna, AstraZeneca gibi öncü şirketler tarafından yapılan geniş ölçekli çalışmalar, COVID-19 aşılamalarından sonra ortaya çıkan yan etkilerin başında kol ağrısı, hafif ateş, yorgunluk ve baş ağrısı gibi gribal etkilerin olduğunu ortaya koyuyor.

ABD'de şu ana dek yapılan her bir milyon aşılamada ancak 2 ila 5 kez rastlanılmış olmasına karşın, aşılama sonrası insanlar 'Anafilaksi' adı verilen ciddi bir alerjik reaksiyona girebiliyor.

ANAFİLAKSİ NEDİR?

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Anafilaksi, yaşamı tehdit eden sistemik bir reaksiyondur. Yaşamı tehdit eden reaksiyonlar olduğu için tedavisi süratle yapılmalıdır. Bu nedenle hastanın kendisi ya da çevresindeki kişiler (anne/baba, arkadaşlar) hastalığın tedavisi konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Anafilaksi en çok besinler, ilaçlar ve arı sokmasına bağlı olarak gelişir.

Anafilaksiye neden olan alerjenlerden uzak durmak yanında tedavinin en önemli basamağı olan “adrenalin” ilk önce yapılmalıdır. Bu nedenle hastalar ya da yakınları yanlarında mutlaka adrenalin oto-enjektör taşımaları gereklidir.

KLİNİK BULGULAR

- Kızarıklık, kaşıntı, deride kabarıklık ve sıcaklık hissetme gibi cilt bulgularına sık rastlanılmaktadır.

- Burun akıntısı, hapşırık, nefes darlığı, öksürük, göğüste tıkanıklık hissi ve hışıltı, ağır durumlarda morarma (siyanoz) gibi reaksiyonlarla kendini gösterebilir.

- Tansiyon düşmesi, çarpıntı, nabız sayısında azalma ya da artış, baş dönmesi, halsizlik ve ağır durumlarda şok gelişebilir.

- Ağız ve boğazda ise şişme, yutma zorluğu, kusma, ishal ve mide krampları görülebilir.