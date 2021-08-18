Covid aşısı: Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan ve Afrika'da sahte aşılar tespit etti

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:24

Getty Images Covishield Hindistan'da en yaygın kullanılan aşı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Hindistan'da en yaygın kullanılan Covid aşısı olan Covishield'ın sahte versiyonlarını tespit ettiğini duyurdu. Covishield, AstraZeneca'nın geliştirdiği Covid aşısının Hindistan'daki Serum Enstitüsü tarafından üretilen versiyonunun adı.

Bu aşı ülke genelinde bugüne kadar 486 milyon doz uygulandı. Covishield'dan milyonlarca doz da çeşitli hükümetlerle yoksul ülkelere aşı gönderilmesi için kurulan Covax programı kapsamında Afrika, Asta ve Güney Amerika'daki ülkelere gönderildi.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan WHO, sahte aşıların Temmuz ve Ağustos aylarında Hindistan ve Afrika'da ele geçirildiğini belirtti.

WHO, Serum Enstitüsü'nün de aşıların sahte olduğunu doğruladığını bildirdi.

WHO, sahte aşıların kamu sağlığı için küresel düzeyde ciddi bir tehdit olduğu uyarısında bulundu.

Hindistan hükümeti henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı. Hint basını ise Sağlık Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını yazdı.

Mint adlı haber sitesine konuşan ve adı açıklanmayan bir sağlık yetkilisi, "Bu tür olayların önüne geçecek güçlü bir sağlık sistemimiz olsa da, bunu öğrendikten sonra ilk odaklandığımız şey, Hindistan'da kimsenin bu sahte aşıdan yaptırmamış olduğundan emin olmak" dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin "aşı diplomasisi" kapsamında çok sayıda doz Covishield aşısı da Hindistan'a komşu ülkelere yollanmıştı.

Pandeminin en kötü etkilediği ikinci ülke olan Hindistan, bu yıl sonuna ülkedeki herkesi aşılamayı hedefliyor.

Ocak ayında başlayan aşılama faaliyetlerinde bugüne kadar nüfusun yüzde 13'üne iki doz aşı yapıldı.