Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı
Karabük’te koronavirüs testi pozitif çıktığı için hasta nakil servisi ile evine bırakılmak istenen Zehra Taraş (65), kaçırıldığını sanıp, araçtan inerek kaçtı. Polisin yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş, polis oğlunun telefonda kendisini ikna etmesi üzerine hasta nakil servisine bindirilerek evine bırakıldı.
Eflani ilçesinde yaşayan Zehra Taraş, rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Taraş’ın burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi olan Zehra Taraş’ın evinde tedavi görmesine karar verildi. Eflani ilçesindeki evine bırakılması için hasta nakil servisine bindirilen Taraş, Safranbolu’ya gelindiği sırada aracın durdurulmasını isteyerek indi.
Sağlık ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede yaptığı araştırmada yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş ile görüştü. Zehra Taraş, polislere kaçırıldığını söyledi.
Polis ekipleri Taraş ile görüşürken, bu sırada İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu telefonla aradı. Oğlunun ikna ettiği Zehra Taraş, hasta nakil servisine bindirilerek Eflani’deki evine götürüldü.
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