Covid: Hindistan’da ölülerin yakılması ara verilmeden devam ediyor

29 Nisan 2021 Perşembe, 13:51

Hindistan'dan son günlerde ürkütücü görüntüler geliyor. İkinci koronavirüs dalgasında toplam can kaybının 200 binin üzerine çıkması ülkede yaşanan krizin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Bu haberdeki bazı görüntüleri rahatsız edici bulabilirsiniz.

Danish Siddiqui / Reuters Delhi'deki bir krematoryumda Covid kurbanlarının cesetleri yakılıyor

Hindistan'da son yedi günde dünyadaki diğer tüm ülkelerden daha fazla Covid vakası görüldü.

Oksijen kaynakları azalırken ve hastaneler üzerindeki baskı giderek artarken, birçok kişi hastane yataklarının boşalmasını beklerken hayatını kaybediyor.

Son günlerde krematoryumların da kapasitesi zorlanıyor. Bazıları durmaksızın çalışıyor, işçiler ara vermeden çalıştıklarını söylüyor.

Hindu geleneğinde ölü yakma, cenaze törenlerinin de en parçası. Hindular, ruhu bedenden ayırmak için bedenin yok edilmesi gerektiğine inanıyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de park gibi boş alanlarda derme çatma ateşler inşa edilerek, ölüler yakılıyor.

Yakacak odun olarak kullanmak üzere şehir parklarındaki ağaçların kesildiği bildiriliyor.

Aileler, ölülerini yakmalarına izin verilmeden önce saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Ayrıca odun toplamak ve diğer ritüellere yardımcı olmaları da isteniyor.

Delhi'den ölülerin yakılma işlemlerine katılan işçiler ve yakınlarını kaybedenler:

Adnan Abidi / Reuters Bir sağlık çalışanı, yakılmak için hazırlanan cesetlerin önünden geçiyor

Adnan Abidi / Reuters Yeni Delhi'de toplu ölü cenaze merasimine hazırlık yapılıyor

Adnan Abidi / Reuters Toplu cenaze merasimi için yakma noktaları hazırlanıyor (yukarıda ve aşağıda)

Danish Siddiqui / Reuters Bazı yerlerde ateş yirmi dört saat yanıyor

Danish Siddiqui / Reuters

Adnan Abidi / Reuters Ara vermeden çalışan krematoryum personeli

Adnan Abidi / Reuters Son haftalarda Covid ölümlerinin artması sonucu krematoryumlara olan talepte büyük bir artış görüldü

Danish Siddiqui / Reuters Drone ile çekilmiş bu fotoğraf, Delhi'de bir mahallenin yanında yanan toplu cenaze yakma merasimini gösteriyor

Adnan Abidi / Reuters Delhi'de babasının yasını tutan bir çocuk

Adnan Abidi / Reuters Koruyucu ekipman giymiş iki Delhi sakini, akrabalarının yasını tutuyor

Adnan Abidi / Reuters İnsanlar birbirlerini teselli ediyor

Adnan Abidi / Reuters Ailelerin, cenazelerini yakmalarına izin verilmesini saatlerce beklemek zorunda kaldığı oluyor.

Adnan Abidi / Reuters Aile üyeleri, yakılan cenazelerin yanında oturuyor

Adnan Abidi / Reuters Krematoryumun üzerinden yükselen duman

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