Covid: Türkiye'de tam kapanma gündeme gelir mi, artan vaka sayılarını düşürmek için hangi önlemler alınmalı?

06 Nisan 2021 Salı, 14:39

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Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayıları bir ay içerisinde rekor düzeyde arttı. Pazartesi günü 42 bin 551 yeni vaka görülürken hayatını kaybedenlerin sayısı da 193 oldu. Uzmanlar vaka sayılarını düşürmek için yeni önlemlere başvurmak gerektiğine işaret ediyor.

Dünya genelinde Türkiye, en çok günlük vaka bildiren ülkeler arasında dün Hindistan ve ABD'nin ardından 3. sırada yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre vaka sayıları, 5 Mart'ta 11 bin düzeylerindeyken bir ay içerisinde 40 binin üzerine çıktı.

İstanbul Tabip Odası, kentte Covid-19 vaka sayısının 6 haftada 10 kat arttığını açıkladı. İstanbul'da haftalık vaka sayısı, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında 100 bin kişide 591 vaka seviyesinde.

Artan vaka sayıları hastaneler üzerindeki yükü de yeniden artırmış görünüyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile gidersek herkes yer aramaya başlayacak" ifadelerini kullandı.

KABİNE KARARLARI YETERLİ Mİ?

29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, artan Covid vakalarını önlemek için Ramazan Bayramı'nı da kapsayan kararlar almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kararlara göre,

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması akşam 21.00 ve sabah 05.00 olarak haftanın her günü devam edecek.

Kırmızı kategorideki (çok yüksek riskli) illerde sadece Pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecek.

Turuncu kategorideki (yüksek riskli) illerde Cumartesi 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek.

Ramazan ayı boyunca tüm Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Ancak uzmanlar bu kararların mevcut tabloda yetersiz kaldığını belirtiyor.

'DÖRT BAŞLIKTA ADIM ATILMALI'

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, yalnızca aşılama ya da yalnızca sokağa çıkma kısıtlamalarıyla vaka sayısının kontrol altına alınamayacağını vurguluyor:

"Türkiye'de alınmakta olan mevcut önlemlerle bu iş kesin olarak çözülemez. Türkiye dünya sıralamasında giderek en ön sıralara tırmanmaya devam eder. Günlük 240 bin civarında test yapılıyor, buna rağmen vaka sayısı 40 binin üzerinde. 500 bin test yapılsa vaka sayıları 80-90 bin olur."

Tam kapanmanın gerekli olduğunu belirten Erk, vaka sayılarının kontrol altına alınması için dört başlıkta adım atılması gerektiği görüşünde:

Aşılama hızlanmalı

Tam kapanma sağlanmalı

Test sayısı artırılmalı

Toplu organizasyonlar yasaklanmalı."

Sırbistan ve Şili'de aşılamanın yoğun olduğunu ancak kapanma uygulanmadığı için vaka sayılarının yüksek kaldığını belirten Erk, İsrail ve İngiltere gibi örneklerin takip edilerek hem aşılamanın hem de kapanmanın birlikte uygulanması gerektiğini kaydetti.

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın teravih namazlarına ilişkin 'Evde kılınmalı' kararının da olumlu bir adım olduğunu söyleyen Erk, "İbadethaneler açık olduğu sürece Türkiye'de pandemi sorunu tam olarak çözülemez. Bu geç kalmış ama olumlu bir adımdır. Her türlü toplantının mutlaka sınırlandırılması gerekiyor" yorumunu yaptı.

'2 VEYA 4 HAFTALIK TAM KAPANMA'

Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun, Çanakkale gibi kentlerden hekimler de ek önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyor.

Sağlık Bakanlığı'nın güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da vaka artışı sürüyor. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586 olan vaka sayısı, bir sonraki hafta 678'ye çıktı.

Getty Images Kafe ve restoranlar sınırlı kapasiteyle hizmet vermeye devam ediyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, DHA'ya yaptığı açıklamada, "İki haftalık veya dört haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor" dedi:

"Sahillerde, caddelerde kalabalıklar var. Genel olarak toplumda hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştu. Tüm bunlar da vakayı etkiledi. Bu vaka artışının hastanelere yansımaları da son derece olumsuz, artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz.

"Cenazeler, düğünler, nişanlar, mevlitler ve aile içi ziyaretleri bir süre tamamen kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde bunun önünü almak çok zor. Bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil."

'BU ARTIŞ DEVAM EDERSE HASTANELERDE YER BULAMAYACAĞIZ'

Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye dördüncüsü olarak öne çıkıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, DHA'ya yaptığı açıklamada, tam kapanmanın değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor:

"Özellikle tam kapanmayı her zaman düşünmek, değerlendirmek lazım. Çünkü olgu sayısındaki bu artış devam ettiği sürece hastanelerde ve yoğun bakımlarda yer bulamayacağız. Sağlık personelinin bu işe yetişmesi ciddi anlamda sorun yaratacak.

"Geçmişte yaptığımız gibi belirli zaman dilimleri içerisinde tam kapanmayı, şehirler arasındaki trafiğin kapanması dahil olmak üzere düşünmek ve gündeme almak gerekiyor."

AŞILANAN KİŞİ SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 496 koronavirüs testi yapıldı, 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi de hayatını kaybetti.

Böylece ilk vakanın tespit edildiği 10 Mart 2020'den bu yana resmi olarak açıklanan toplam vaka sayısı 3 milyon 529 bin 601'e çıktı. Can kaybı da 32 bin 456'ya yükseldi.

Aşılanan kişi sayısı ise 10 milyonu aştı. 10 milyon 163 bin kişiye Covid aşısının birinci dozu yapılırken, 7 milyon 298 bin kişiye iki doz birden yapıldı.

28 Mart 2021 itibarıyla 60 yaş üstündeki vatandaşların da aşılamasına başlandığı duyurulmuştu.