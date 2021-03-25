CPS Otomotiv’de işçiler 32 gündür eylemde
İstanbul Tuzla Serbest Bölge’de bulunan ve DERİTEKS’in örgütlü olduğu CPS Otomotiv’de patronların arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iki buçuk aydır üretim yapmayan, hakları verilmeyen yaklaşık 170 işçinin eylemi 32'ncı gününde.
Eylemlerinin fabrika önüyle sınırlı olmadığını vurgulayan işçiler, "Patronların oturduğu villalara da gidiyoruz. Çolukları çocukları hepsi köşklerde otururken biz işçiler doğalgazlarımızı ödeyemiyoruz, kiralarımızı ödeyemiyoruz, faturalarımızı ödeyemiyoruz. İşçilerin bir an önce birleşip bu sömürüye son vermesi gerekiyor" dedi.
''5 YAŞINDAKİ ÇOCUK İNANMAZ"
CPS Otomotiv'in daha geçen yıla kadar bakanlık için maske üretimi yaptığını belirten işçiler, patron Sinan Büyükay'ın o dönem kontrol için gelip fabrikayı gezdiğini hatırlattı. Büyükay'ın bugün ise "CPS Otomotiv'in muhatabı ben değilim" dediğini aktaran işçiler, "Buna 5 yaşındaki çocuk inanmaz" diyerek tepkilerini dile getirdi.
32 gündür fabrika önüne eylemde olduklarını, gerekirse bir 32 gün ya da daha fazla da eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden işçiler, "Hakkımızı alana kadar vazgeçmeyeceğiz" dedi.
''İNSANIN EMEĞİNİ VE HAKKINI VERİN"
Patronlar Ruhi Yalçın, Nalan Aydar ve Sinan Büyükay'a seslenen işçiler, "Zaten kısa çalışma ödeneği ile çalıştık, ücretsiz izinlere çıktık ve en son ocak ayı itibatıyla hiçbir açıklama yapmadan bizi sokağa döktünüz, hakkımızı vermediniz. Peki size soruyoruz, biz nasıl geçineceğiz, kendimizi nasıl döndüreceğiz? Elinize bir top almışsınız birbirinize atıp duruyorsunuz; o verecek bu verecek, o yaptı bu yaptı… Bu kadar insanın emeği var, hakkı var, ailesi var, çocuğu var, ihitiyaçları var. Artık birbirinizle didişmekten vaz geçin, bu kadar insanın emeğini ve hakkını verin" çağrısında bulundu.
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