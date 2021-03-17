İşçi ve sektör temsilcileri ‘kısa çalışma’nın 31 Mart’ta bitecek olmasına tepkili

17 Mart 2021 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın, kısa çalışma ödeneğinin 31 Mart’ta sona ereceğini dün bir kez daha açıklaması, hem işçi hem işveren temsilcilerinden tepki alıyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, pandeminin ekonomik ve sosyal etkileri devam ettiği sürece kısa çalışma ödeneğinin de devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca bu ödeneğin asgari ücret düzeyinde olması gerektiğini ifade eden Çerkezoğlu, “Eğer piyasalar yerine oturmadan, esnaf kendine gelmeden sonlandırılırsa, çok büyük iş kayıpları yaşanacak” dedi.

ESNAF İŞÇİ ÇIKARIR

Normalleşme adımlarıyla esnafın yüzde 25-30 kapasiteyle çalışmaya başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise şuna dikkat çekti: “Ülkenin büyük bölümünde her yer kapalı, risk haritası kırmızı. İşyerini açanlar da düşük kapasitelerde. Esnafın maaş ödeyecek hali yok, işçi çıkarmak zorunda kalacak. Bu karardan dönülmeli.”

İşten çıkarma yasağı varken bu ödeneğin kaldırılmasının büyük ikilem olduğunu belirten Türk Restoran ve Eğlence Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer de ücretsiz izinlerde artış olacağını kaydetti. Ayrıca 17 Mayıs’ta işten çıkarma yasağının da bitmesinin planlandığını hatırlatan Demirer, bundan sonra izlenecek yolun kısıtlamaların nasıl ilerlediği ile ilgili olacağını vurguladı. Demirer, “Saat 19’da mekân kapatıyoruz, zaten yüzde 50 kapasite sınırı ile çalışıyoruz, sağlık önlemlerinden dolayı giderlerimiz de arttı. Bu şartlarda maalesef istihdam kayıpları yaşanacak” dedi.

İŞKUR’a göre şubat sonu itibarıyla 1.3 milyon kişi kısa çalışma ödeneği alıyor. Bu sayı geçen mayısta 3.3 milyon kişiye kadar çıktı. 2020’nin tümünde 25.6 milyar lira olan ödeme, bu yıl ilk 2 ayında 4.2 milyar TL oldu.

‘ÜCRETLİ’DE 2017’NİN GERİSİNDEYİZ

TÜİK’in dün ilk kez yayımladığı “Ücretli Çalışan İstatistikleri, Ocak 2021” raporuna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ocak 2021’de Ocak 2020’ye kıyasla yüzde 5.2 arttı ve 11 milyon 969 bin 591 kişiden 12 milyon 589 bin 820 kişiye yükseldi. Ancak Aralık 2020’de 12 milyon 707 bin 834 kişi olan ücretli çalışan sayısı, 2017 yılı ekim ayı sonunda ise 13 milyon 76 bin 4 kişiye kadar yükselmişti.

Ayrıca mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı ise Ocak 2021’de Aralık 2020’ye kıyasla yüzde 0.8 artarak 12 milyon 831 bin 31 oldu.