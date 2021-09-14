Cristiano Ronaldo, attığı gol ile rekorları kırmaya devam ediyor
Cristiano Ronaldo, 17.sezon üst üste gol atarak ve 177.kez maça çıkarak Şampiyonlar Ligi'nde rekorları kırmaya devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti. Rekorun bir diğer sahibi ise Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'a aitti.
2021 - 22 Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü Cristiano Ronaldo kaydetti. Portekizli, takımını Young Boys deplasmanında 1-0 öne geçirirken; Ronaldo Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 135 yaptı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.
Portekizli, bu maçta ağları havalandırdı ve 17 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk futbolcu unvanını ele geçirdi. Ronaldo'yu Lionel Messi ve Karim Benzema 16 sezon ile takip ediyor.
Ayrıca Ronaldo Young Boys'a gol atarak Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma golünü atmış oldu ve bu alandaki rekorun sahibi Lionel Messi'yi yakaladı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, Devler Ligi'nde iki farklı sezonda ilk golü atan ilk futbolcu oldu. Ayrıca Ronaldo, Real Madrid formasıyla FC Zurich'i 5-2 yendikleri 2009-2010 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü kaydetmişti.
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