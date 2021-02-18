Cristiano Ronaldo, Porto yenilgisi sonrası İtalya'da hedef tahtasında: "Başkaları umurunda değil"

18 Şubat 2021 Perşembe, 14:13

Juventus'un Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Porto'ya 2-1 yenilmesinin yankıları sürüyor.

İtalya'da eleştirilerin merkezinde Cristiano Ronaldo yer aldı. Portekizli oyuncu, ülkesinde oynanan maçta takımını galibiyete taşıyamadı ve iyi bir performans sergileyemedi. Bunun sonucunda da İtalya medyasında en çok eleştirilen oyuncuların başında geldi.

La Gazetta Della Sport, her maç sonunda olduğu gibi bu maçta da oyuncuları puanladı. Juventus'ta en düşük notu 4 ile Uruguaylı orta saha oyuncusu Rodrigo Bentancour alırken, onu 4.5 ile Cristiano Ronaldo takip etti. En yüksek notu ise Torino ekibinin tek golünü kaydeden Federico Chiesa (7) aldı.