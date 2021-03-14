Cristiano Ronaldo'nun Madrid aşkı!

14 Mart 2021 Pazar, 11:06

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nden elenmesiyle birlikte takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’e dönmek istediği belirtildi.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu mağlup etmesine rağmen elenen Juventus’da Cristiano Ronaldo’nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. İspanyol gazetesi AS’ta yer alan haberde Portekizli yıldızın birkaç aydır Madrid ekibiyle temas halinde olduğu ve takıma dönmek istediği ifade edildi. 2018’de Madrid’den ayrılarak Juventus’a katılan Ronaldo için İtalyan ekibinin 25 milyon avroluk bir teklifi kabul edebileceği kaydedildi. Torino ekibinin yıldız futbolcunun 30 milyon avroluk maaşından kurtulmak istediği ifade edilirken Ronaldo’nun sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

ZIDANE YORUM YAPMADI

La Liga’da bugün Elche’yi ağırlayacak Real Madrid’de Zinedine Zidane maç öncesi yapılan basın toplantısında Ronaldo ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi, “Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid için ne anlama geldiğini ve ona duyduğumuz sevgiyi biliyorsunuz. Burada oynarken başardığı şeyler muhteşemdi. Ancak şu anda Juventus’un oyuncusu ve iyi durumda. Konuşulanlar hakkında herhangi bir şey söyleyemem. Sadece onun bir Juventus oyuncusu olduğunu söyleyebilirim ve buna saygı duymalıyız.”