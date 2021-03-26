Cristiano Ronaldo’ya vergi indirimli sözleşme
Real Madrid ile her geçen gün adı daha sık anılan Cristiano Ronaldo için Madrid ekibinin bir yıllık sözleşme önererek vergi tasarrufu sağlamak istediği belirtildi.
İspanyol AS gazetesinde yer alan haberde, Ronaldo’nun Real Madrid’e olası dönüşünde kısa süreli bir sözleşme imzalayacağı ifade edildi. Pandeminin getirdiği ekonomik sorunlara yenisini eklemek istemeyen Madrid yönetiminin Portekizli yıldıza bir yıllık sözleşme önererek hem oyuncunun hem de kulübün vergi yükünü hafifletmeyi planladığı kaydedildi.
YERLEŞİK STATÜDE OLMAYACAK
AS gazetesine açıklamalarda bulunan Himnus Avukatlık Şirketi CEO’su ve spor hukuku uzmanı Toni Roca, Ronaldo’nun Madrid ile bir yıllık sözleşme imzalaması halinde yerleşik vatandaş statüsüne geçmeyeceğini söyledi. Roca, “İki taraf arasında bir yıllık sözleşme imzalanırsa Ronaldo, takvim yılının 183 gününü İspanya’da geçirmeyecek. İspanya kanunlarına göre bu durumda Portekizli oyuncu ülkede ikamet etmeyen biri olarak kabul edilecek ve yüzde 50’lik bir vergi muafiyeti sağlamış olacak. Sözleşme bir sene olacağı için Ronaldo’nun Madrid haricindeki sponsorluk gelirleri de etkilenmeyecek ve onlar da benzer bir vergi muafiyetine sahip olacak. Bu sayede Ronaldo, Madrid’deki maaşının sadece yüzde 19’unu vergi olarak ödeyecek. Böylece kulüp de daha az maliyetin altına girmiş olacak.” ifadelerini kullandı.
İKİNCİ YILDA MALİYET KATLANACAK
Ronaldo’nun Real Madrid ile bir yılın üzerinde bir kontrata imza atması halinde ikinci yılda yerleşik statüye geçeceği için maliyetlerin iki katına çıkacağı belirtildi. İki yıllık bir kontratta Ronaldo’nun maaşının büyük bir bölümünü vergi olarak ödemek zorunda kalacağı vurgulanırken imaj hakları için de ayrı bir ödeme yapması gerekeceği ifade edildi.
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