Crohn hastalığı nedir, belirti ve tedavileri nelerdir?
Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığının, kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olduğu biliniyor. Hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülüyor.
Sindirim sistemine ilişkin hastalıklar arasında ciddi
sorunlara yol açan ve yaşam kalitesini en olumsuz şekilde etkileyen
hastalıklardan bir tanesi Crohn hastalığıdır. İnsanlar arasında yaklaşık olarak
binde iki oranında görülen bu hastalık, ağızdan anüse kadar sindirim sisteminin
tüm bölümlerinde görülebilse de genellikle ince bağırsağın bitimine yakın
kısımlarında kendini gösterir. Hastalığın nedeni tam olarak bilinmemekle
birlikte genetik faktörler ve çevresel etmenlerin hastalığın ortaya çıkışında
etkili olduğu bilim dünyası tarafından öne sürülmektedir. Oldukça ciddi
etkilere sebep olan Crohn hastalığı, yaşam boyu tam olarak iyileşme göstermez ve
çoğu zaman cerrahi müdahaleler gerektirir. Aynı zamanda hastalığın yol açtığı
etkiler, birçok başka hastalığın oluşumuna da zemin hazırlayabilir.
CROHN
HASTALIĞI NEDİR?
Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın
bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede
yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince
bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi
bir hastalıktır. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa
sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla
birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok
birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde
kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.
CROHN
HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Crohn hastalığında belirtiler kişiden kişiye farklılık
gösterebilse de genel anlamda en yaygın şekilde görülen belirtiler aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
İshal
Karın ağrısı
Bazı durumlarda kabızlık ve şişkinlik
Mide bulantısı ve kusma
Ateş
Anüs çevresinde çatlak oluşumu
Dışkıda kan ve iltihap
CROHN
HASTALIĞI TANISI NASIL KONUR?
Uzun süren karın ağrısı, bulantı ve kusma, ishal ve ağırlık
kaybı şikayeti olan bireylerde Chron hastalığının bulunup bulunmadığı
araştırılmalıdır. Hastalığın teşhisinde kullanılan yöntemler genel olarak
şunlardır:
Kan testleri
Dışkı örneğinin incelenmesi
Sindirim sistemi filmlerinin çekilmesi
Endoskopi ve kolonoskopi
Biyopsi
CROHN
HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Chron hastalığı, hiçbir zaman tam olarak iyileştirilemeyen kalıcı bir hastalıktır. Hasta bireyler, Chron hastalığının alevlendiği ve durgunlaştığı çeşitli periyotlar geçirir. Alevlenme dönemlerinde daha yoğun olmak üzere çeşitli ilaç tedavileri ve tıbbi beslenme tedavisi uygulanan hastalarda hastalık önlenemese de yol açtığı semptomların minimuma indirilmesi mümkündür. Bunun dışında Chron hastalığının yaklaşık olarak yüzde 50 - 70'lik kısmı yaşamları boyunca en az bir kez cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyar. Özellikle ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi müdahale tercih edilmektedir.
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