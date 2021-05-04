'Cübbeli Ahmet Hoca'dan Furkan Vakfı açıklaması

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un çağrısı sonrası Gaziantep'te 3 ayrı camide yaşananları CHP ile ilişkilendirdi.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 20:19
'Cübbeli Ahmet Hoca'dan Furkan Vakfı açıklaması
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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul'un çağrısı sonrası Gaziantep'te 3 ayrı camide yaşananlara dair açıklamada bulundu. Ünlü, camide biber gazlı müdahale görüntüleriyle gündeme gelen Furkan Vakfı'nı CHP ile ilişkilendirdi.

Ünlü, Gaziantep'teki bazı camilerde yaşananlara dair ''Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem FETÖ ile hem PKK ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır'' açıklamasını yaptı.

Ünlü'nün sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

''Camide provokasyon yapanlar Furkan Vakfı üyeleridir ki bunlar hem Fetö ile hem Pkk ile iç içe olan ve vatanımızı bölmek için uğraşan adamlardır. Devletimizin ve hükümetimizin camilere ve cemaatlerine verdiği önem ve değer ortada iken Furkan Vakfı mensuplarının bu provokasyonları Pkk çevrelerine ve Chp’ye can simidi olmuştur. Bu insanları Chp sözcüleri ve Pkk çevreleri destekliyorsa bunların cami cemaati olmadığını zaten anlamak lazımdır. Akıllıya bir işaret yeter, ahmak olana ise bin sarâhat yetmez.''

NE OLMUŞTU?? 

Dün camide salgın tedbirlerini ihlal eden Furkan Vakfı üyelerine müdahale edilmiş, cami içerisinde biber gazı kullanan bir bekçi ise açığa alınmıştı. Bugün ise olaylarla ilgili olarak Alparslan Kuytul gözaltına alınmıştı.


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