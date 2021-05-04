Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, Adana'daki bir camide üye ve gönüllüleri ile birlikte gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 07:32
Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
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Furkan Vakfı mensubu grubun Antep'te bir camide, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis eşliğinde camiden çıkarılan Kuytul ve beraberindekiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!"

Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Gözaltı işleminin ardından bir grubun Adana emniyeti ve Kuytul'un evinin önüne gittiği ancak polis müdahalesi ile karşılaştıkları kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Camide itikaf yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaşmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, biber gazı sıkan polisin açığa alındığını bildirmişti. Camide toplanan grup için ise "Organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır" denilmişti.


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