Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul, Adana'daki bir camide üye ve gönüllüleri ile birlikte gözaltına alındı.
Furkan Vakfı mensubu grubun Antep'te bir camide, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis eşliğinde camiden çıkarılan Kuytul ve beraberindekiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!"
An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!#İbadetimeDokunma— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 4, 2021
İtikafaPolis Müdahalesi#CamilereEşZamanlıBaskın
Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.
Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız..#Unutturmayacağız#ZulümBiteneKadar#Unutmayacağız#CamilereEşZamanlıBaskın— Semra Kuytul (@semrakuytul) May 4, 2021
Gözaltı işleminin ardından bir grubun Adana emniyeti ve Kuytul'un evinin önüne gittiği ancak polis müdahalesi ile karşılaştıkları kaydedildi.
RAMAZAN AYINDA YAPILAN MUAMELE ÜLKE ADINA UTANÇ VERİCİ!— Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021
Hiçbir suçu olmayan Furkan Gönüllüleri itikaf ibadetini ihya ettiği bir esnada camiden darp edilerek gözaltına alındı!#CamilereEşZamanlıBaskın#İbadetimeDokunma
İtikafaPolis Müdahalesi#FurkanGönüllüleriTertemizdir pic.twitter.com/TDTCnvUZM6
Skandal gözaltının ardından Alparslan Kuytul Hocaefendi'nin evinin önünde onlarca polis sert müdahalede bulundu!#CamilereEşZamanlıBaskın#İbadetimeDokunma— Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021
İtikafaPolis Müdahalesi#FurkanGönüllüleriTertemizdir pic.twitter.com/VaKjZg0CzT
Kutsalımız Olan Camilerde Skandal Olay!— Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021
Adana'da itikaf yapmak için camide bulunan onlarca Furkan Gönüllüsü, emniyet güçleri tarafından balkondan atmaya çalışma, kafalarına tekme atma gibi akıl almaz biçimde darp edilerek gözaltına alınıyor. #CamilereEşZamanlıBaskın pic.twitter.com/Fi3YpnrnUq
NE OLMUŞTU?
Camide itikaf yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaşmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, biber gazı sıkan polisin açığa alındığını bildirmişti. Camide toplanan grup için ise "Organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır" denilmişti.
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