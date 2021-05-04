Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

04 Mayıs 2021 Salı, 07:32

Furkan Vakfı mensubu grubun Antep'te bir camide, salgın tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle biber gazı müdahalesiyle gözaltına alınmasının ardından Furkan Vakfı kurucu başkanı Alparslan Kuytul dahil birçok kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Kuytul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, polis eşliğinde camiden çıkarılan Kuytul ve beraberindekiler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kuytul’un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!"

An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!#İbadetimeDokunma

İtikafaPolis Müdahalesi#CamilereEşZamanlıBaskın — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) May 4, 2021

Kuytul’un eşi Semra Kuytul da Twitter’dan “Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız” mesajını paylaştı.

Camilere yapılan baskının akabinde evimin önüne gelen arkadaşlara polis resmen işkence yaparak gözaltı yaptı.. Hepsini gördük, kaydettik.. Paylaşacağız..#Unutturmayacağız#ZulümBiteneKadar#Unutmayacağız#CamilereEşZamanlıBaskın — Semra Kuytul (@semrakuytul) May 4, 2021

Gözaltı işleminin ardından bir grubun Adana emniyeti ve Kuytul'un evinin önüne gittiği ancak polis müdahalesi ile karşılaştıkları kaydedildi.

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Hiçbir suçu olmayan Furkan Gönüllüleri itikaf ibadetini ihya ettiği bir esnada camiden darp edilerek gözaltına alındı!#CamilereEşZamanlıBaskın#İbadetimeDokunma

İtikafaPolis Müdahalesi#FurkanGönüllüleriTertemizdir pic.twitter.com/TDTCnvUZM6 — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021

Skandal gözaltının ardından Alparslan Kuytul Hocaefendi'nin evinin önünde onlarca polis sert müdahalede bulundu!#CamilereEşZamanlıBaskın#İbadetimeDokunma

İtikafaPolis Müdahalesi#FurkanGönüllüleriTertemizdir pic.twitter.com/VaKjZg0CzT — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021

Kutsalımız Olan Camilerde Skandal Olay!



Adana'da itikaf yapmak için camide bulunan onlarca Furkan Gönüllüsü, emniyet güçleri tarafından balkondan atmaya çalışma, kafalarına tekme atma gibi akıl almaz biçimde darp edilerek gözaltına alınıyor. #CamilereEşZamanlıBaskın pic.twitter.com/Fi3YpnrnUq — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) May 4, 2021

NE OLMUŞTU?

Camide itikaf yapmak isteyen Furkan Vakfı üyeleri, polisin biber gazlı müdahalesi ile karşılaşmış, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziantep Valiliği, biber gazı sıkan polisin açığa alındığını bildirmişti. Camide toplanan grup için ise "Organize bir şekilde şehrin farklı bölgelerinden toplanarak olay çıkarttıkları anlaşılmıştır" denilmişti.