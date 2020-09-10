Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası

10 Eylül 2020 Perşembe, 09:47

Uşşaki “şeyh”i Eyüp Fatih Şağban’ın bir müridinin kız çocuğunu istismar etmesi sonrası cemaat ve tarikatlar bir kez daha tartışma konusu olurken CNN Türk televizyonu, AKP'nin sıkı destekçisi olduğu İsmailağa Cemaati'nin önde gelen ismini Ahmet Mahmut Ünlü'yü canlı yayın konuğu yaptı.

“Tarafsız Bölge” programında Ahmet Hakan, Hakan Bayrakçı ve Nedim Şener’in sorularını cevaplayan Ünlü, programda son dönemde Türkiye'de artan selefi akımlara ve bunların dernekleşme faaliyetlerine dikkat çekip "iç savaş" uyarısı yaptı.

Türkiye'de 2 bin selefi derneğin olduğunu söyleyen Ünlü, "Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Selefi tarafıyla İran yanlısı Şii tarafın çatışması hazırlanıyor. Barut gibi. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi 'şeyhim ' diye cihatilan edecek öbürü mehdiyim diyecek. Birbirine öldürür bu müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. İzmir kaynıyor. Bunlar nasıl müsaade ediliyor. Mutlaka kontrol eidlmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"CÜBBELİ HARİKA ÇOCUK"

Öte yandan programın son kısmında ise sunucu Ahmet Hakan'ın Ahmet Mahmut Ünlü için övgüler ön plana çıktı. Çok küçükken babası tarafından İsmailağa’ya götürüldüğünü söyleyen Ahmet Hakan, “Orada benden belki 1-2 yaş büyük bir çocuk… Etrafına bir grup toplanmış, onlara anlatıyor. Cübbeli Ahmet… Evet, gözlerimle gördüm yani” dedi. Ahmet Hakan sözlerinin devamında Ünlü’den “Bedri Baykam seküler kesimin harika çocuğu ya hani, İslami kesimin harika çocuğu da Cübbeli Ahmet.” diye bahsetti.







