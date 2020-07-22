Cübbeli'den Pınar Gültekin paylaşımı

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 13:49

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayetine tepkiler sürerken, 'Cübbeli Ahmet Hoca', sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça kadın cinayetlerinin bitmeyeceğini söyledi.

'Cübbeli Ahmet Hoca', sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İslâm’ın kısas emri uygulanmadığı sürece bu memlekette kadın cinayetleri de durmaz, terör de bitmez! Çünkü insanlar 5-10 sene hapis yatıp bir af çıkması sonucu hayatlarına devam edeceklerini umuyorlar" diye yazdı.