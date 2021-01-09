Çukur'da sürpriz: Ünlü oyuncu diziye geri dönüyor!

Çok izlenen diziler arasında yer alan Çukur dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakterinin diziye geri döndüğü görüldü.

cumhuriyet.com.tr
09 Ocak 2021 Cumartesi, 15:56
Çukur'da sürpriz: Ünlü oyuncu diziye geri dönüyor!
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Şhow TV'de yayınlan,  başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ile Perihan Savaş oynadığı Çukur dizisi 111. yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek.

Çukur'un yeni bölümüne ise Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri dikkat çekti.


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