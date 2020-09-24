Çukurova Havaalanı ihalesi Limak-Kalyon-Cengiz elenince iptal edilmişti

24 Eylül 2020 Perşembe, 06:00

Ekim sonunda dikkat çeken bir ihale yapılacak. Daha önce Limak-KalyonCengiz İnşaat ortak girişiminin elenmesinin ardından iptal edilen Çukurova Havaalanı için yeniden ihaleye çıkıldı.

Marttaki ihale sürecinde Limak-Kalyon-Cengiz ortak girişim grubunun elenmesinin ardından bakanın görevden alınması ve ihalenin iptal edilmesi günlerce tartışılmıştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün ilanına göre, ihale Çukurova Havaalanı Üstyapı Tesisleri’nin yapımı, havaalanının işletim ve devri işini kapsıyor. Şartname bedelinin 25 bin lira olduğu ihalede son teklif tarihi 26 Ekim. İhale kapalı teklif usulüne göre yapılacak.

BAKAN GİTMİŞTİ

Havaalanının üstyapı tesislerinin ihalesi geçen mart ayında yapılmıştı. İhaleye LimakKalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu ile Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi teklif verdi.

Ancak LimakKalyon-Cengiz İnşaat Ortak Girişim Grubu şartlı teklif verdiği gerekçesiyle elendi. İhaleyi Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi 100 milyon Avro kira bedeli karşılığı kazandı. 16 Mart’taki ihalenin ardından 27 Mart’ta dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevinden alındı. İhale yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun onayına sunuldu. Günbeton İnşaat-Terminal Yapı Ortak Girişimi’nin kazandığı ihale “güvensizlik” gerekçesiyle yeni bakan tarafından iptal edildi.

‘DİKKATLE İZLİYORUZ’

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, “Çukurova Havaalanı için mart ayında yapılan ihale, Cengiz, Limak ve Kalyon’dan oluşan ortak girişim kazanamayınca iptal edilmişti. Hatta ihale adrese teslim edilemeyince dönemin bakanını Saray görevden almıştı. Gözümüz, kulağımız bu ihalede olacak. Nasıl bir süreç izlenecek hep beraber göreceğiz. İhale sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz” dedi.

Bulut, halihazırda Adana’da bölgeye hizmet veren ve ihtiyaçları karşılayan bir havaalanı olduğunu, yılda ortalama 5 milyon kişinin kullandığı Şakirpaşa Havaalanı’nda yolcu sayısının 5 yıldır değişmediğini söyledi.

‘MİLYONLAR ŞİRKETLERE...’

Yeni havaalanının kapasitesinin 12 milyon olacağını dile getiren Bulut, şöyle devam etti: “Yolcu garantisi verilen, bölgesel olma özelliği ile Çukurova Havaalanı’na benzeyen, Afyon ile Kütahya arasına yapılan Zafer Havaalanı’ndaki plansızlık ortada. Çok az yolcu kullandığı için devlet bütçesinden mevcut şirkete milyonlarca lira aktarılıyor. Şirketin zararı vatandaşın sırtına yükleniyor. Çukurova’nın en bereketli toprakları üzerine yapılacak havaalanını Mersinli hemşehrilerimizin kullanabilmesi için Şakirpaşa Havaalanı’na geldikleri kadar mesafe kat etmeleri gerekiyor. Adanalıların da yeni havaalanını kullanabilmeleri için fazladan 45 km kat etmesi gerekiyor. 500 milyon Avro harcayıp yeni bir havaalanı yapmak yerine, çok daha az bir parayla Şakirpaşa Havaalanı modernize edilip kapasitesi genişletilebilirdi.”