Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kuraklık sorununa karşı önlem alındı. Kuraklığa karşı cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık sorununa karşı yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilmesini kararlaştırdı.
Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak. Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.
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