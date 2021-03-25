Cumartesi Anneleri yargıç karşısına çıktı

25 Mart 2021 Perşembe, 16:47

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta eylemine polis müdahale etmiş, aralarında kayıp yakınların da bulunduğu 46 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 46 kişiye, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” iddiasıyla, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu”na muhalefet maddesinden dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında kayıp yakınları Maside Ocak, Besna Tosun ve Hasan Karakoç da bulunduğu 46 kişi hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma daha geniş olan 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanıklar, avukatlar, Cumartesi Anneleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekili Ali Şeker, Turan Aydoğan ve HDP Milletvekili Züleyha Gülüm katıldı.

'DERHAL BERAAT EDİLMELİLER'

Kimlik tespitinin ardından avukat Öztürk Türkdoğan sanıkların derhal beraat edilmesini talep etti. Türkdoğan,

"Cumartesi Annelerinin ve İHD İstanbul Şube Kayıplar Komisyonunun 700 hafta boyunca gerçekleştirdiği ve geleneksel hale getirdiği kendi kuralları olan adalet arama toplantısının yasaklanması kanuna aykırıdır. Yasaklama kararının toplantıdan önce tebliğ edilmemesi kanuna aykırıdır. Toplantının zor kullanılarak engellenmesi ve çok sayıda kişinin gözaltına alınması kanuna aykırıdır. Hiç açılmaması gereken bir dava ile karşı karşıyayız. Usul ekonomisi uyarınca yargılama sonucunda ulaşılabilecek sonuç daha en başından belli olduğundan yani ortada bir suç olmadığından derhal beraat kararı vermesi gerekmektedir" dedi.

'ADALET CUMARTESİ ANNELERİNE NEDEN GELMİYOR'

İlk savunmayı Maside Ocak yaptı. Ocak, " boynumda fotoğrafını gördüğünüz kişi benim abim Hasan Ocak. 26 yıl önce karakol karakol dolaşıp abimi sorduk. 58 gün sonra abimi bir ceset fotoğrafıyla bulduk. 26 yıldır abimin ölümüne ilişkin tek kişi yargılanmadı. Biz 26 yıldır adalet istiyoruz. Biz her Cumartesi günleri Galatasaray Meydanında bir araya geldik. Tek isteğimiz sadece bir mezar istemek. Bu ülkede mezar istemek de suç. Bu adalet neden Cumartesi Anneleri' ne gelmiyor. Olay günü 84 yaşındaki annem yanımdaydı. Ben annemi koruyamadım. Baston ile yürüyen annemin darp edildiğini gördüm. Ağır işiten Ali abimin yere düşen kulaklığını aradığını gördüm. Herkes bize adaleti borçlu. Sizin yapmanız gereken bizi yargılamak değil haklarımızı korumaktır" dedi.

'ARTIK UTANÇ MEYDANI'

Ali Ocak, "Biz 26 yıldır adalet talebiyle Galatasaray Meydanında buluşuyoruz. Şimdiye kadar bizi duyan olmadı. Biz kayıplarımızın faillerinin bulunmasını talep ediyoruz. Bunun nesi suç?" dedi. Faruk Eren de, "Ben de bir kayıp yakını yım. Abim Hayrettin Eren 12 Eylül' ün hemen ardından gözaltına alındı. Kardeşim kaybedilmiş ben neden mücadelemden vaz geçeyim. Şiddete uğrayan bizdik. Şuan meydan barikatlarla kapalı. Artık orası utanç meydanı. Bizim talebimiz çok açıktı. Kayıplarımızın akıbeti açıklansın, failleri yargılansın. Talebimiz hala devam ediyor" diye konuştu. Adil Can Ocak da kayıp yakını olduğunu belirterek," Ben o meydanda büyüdüm. 26 yıldır o meydanda yapılanın suç olduğunu görmedim. Ta ki 700. hafta kadar. Hala da bunun suç olduğunu düşünmüyorum" dedi. Cüneyt Yılmaz da hak savunucusu olduğunu dile getirerek, "Her vicdanlı insan gibi onların mücadelesine destek veriyorum. Bizim burada olmamız anlamsız" diye konuştu. Ali Yiğit Karaca, "Anayasal hakkımı kullandım. İnsanlar yakınlarının kemiklerini ararken benim kayıtsız kask imkansızdı" dedi. Murat Koptaş, "Benim için vicdani bir sorumluluktu. Sosyal medyadaki çağrılar üzerine oraya gitmiştim" dedi. Deniz Koç, " Cumartesi Anneleri' nde siyaset yapılmaz, slogan atılmaz. Sessizce otururlar. Ara ara giderim. Polislerin yargılanması gerekirken biz yargılanıyoruz" dedi.

'ASIL BİZ DAVACIYIZ'

Cumartesi Anneleri duruşma öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Kayıp yakını Hanife Yıldız "Burası bizim buluşma yerimiz burası değil, bizim yerimiz Galatasaray Lisesi önü. Bizi hem arkadaşlarımızdan hem oradan,hem kayıplarımızdan ayırmak istiyorlar" dedi. İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan da "Asıl davacı olan biziz, şikayetçi olan biziz. Kayıplarımızı, adalet arayan biziz. Siz hangi faili yakaladınız ailelere dava açıyorsunuz. Böyle bir dava hiç olmamalıydı" diye konuştu.