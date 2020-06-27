Cumhur İttifakı'nda ‘Ordu’ çatlağı

27 Haziran 2020 Cumartesi, 11:39

Cumhur İttifakı’nın Ordu’da yaşadığı çatlak büyüyerek devam ediyor. Son olarak MHP İlçe Başkanı ile AKP Ordu Milletvekili karşı karşıya geldi.

"BU YÜZDEN İLİMİZ KAN KAYBEDİYOR"

İki dönemdir Ordu Milletvekili olarak görev yapan AKP’li Ergün Taşçı Ünye’den yayın yapan Oney Flaş FM radyosunda Haftanın Yorumu programında Ordu’daki seçilmişlerin küçük düşünmeleri sonucu iş görüp hizmet yapmakta sıkıntılar yaşandığını belirterek; “Bu yüzden ilimiz kan kaybediyor” dedi.

"KAPALI KAPILAR ARKASI HİÇ BOŞ KALMADI"

Taşçı, Ordu siyasetinde rol kapma yarışının hakim olduğuna dikkat çekerek şöyle dedi:

“Kim rol kapma anlayışıyla hareket ediyor, rol kapmaya çalışıyorsa Ordu’ya kötülük ediyor. Soruyorum; Ünye’de sivil toplum kuruluşları ile biz ne zaman, hangi konuyu tartıştık? Biz Altınordu’da Büyükşehirle beraber, Valiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla kaç sefer bir araya geldik? Gelmedik. Ama kapalı kapılar arkası hiç boş kalmadı.”

5 yıldır parlamentoda olduğunu ifade eden Taşçı, “Bu süreçte çok konuşan vekil olmadım. Ama bundan sonra konuşacağım. Ordu bugün, burada mı olmalıydı? Asla burada olmamalıydı. İşte bu yüzden konuşacağım” dedi.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Konuya ilişkin AKP’li yerel yetkilileri sessizliğini korurken, MHP Fatsa İlçe Başkanı Murat Kaçak sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Kaçak, yaptığı açıklamada “Artık konuşacakmış, Neyi? Nasıl? Neden? Konuşacaksın? Kendi siyasi partine mensup insanları nasıl ve hangi ayak oyunları ile kapının arkasında bıraktım dediğini mi” diye sordu.

Kaçak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle devam etti:

“Bundan sonra Ordu-Fatsa benden sorulur, benim haberim olmadan yaprak bile kımıldayamaz dediğini mi? konuşacaksın, ne anlatacaksın? Neyi anlatacaksın? Fatsa'mız için yapılması gerekenlere nasıl engel olduğunu mu anlatacaksın. Tamam, hadi bekliyoruz ne kadar samimisin görelim, anlat bakalım... Bak kardeşim; bizim Fatsalılık hukukumuz taaa Atatürk ilkokulunda birinci sınıfta beraber okuduğumuz, kardeşlik yaptığımız, anamızın çantamıza koyduğu zeytin ekmeği paylaştığımız, hatta oturduğumuz sıranın örtüsünü bu hafta benim anam yıkayacak diye yarıştığımız günlere dayanıyor. Yani demem o ki, gölge etme başka ihsan istemeyiz.”