Cumhur İttifakı'nda yumruklu kavga

12 Nisan 2021 Pazartesi, 08:37

Elbistan Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis toplantısında MHP'li Denetim Komisyon Başkanı Fevzi Ergin ile AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün kendi atadığı ancak Meclisin bir türlü onay vermediği iddia edilen isim Ahmet Tezel arasında kavga çıktı.

Sakin başlayan toplantı, Denetim Raporu'nun okutulmaması ve üyelere söz verilmemesi üzerine gergin bir ortamda devam etti. MHP'li Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Fenzi Ergin, duruma tepki gösterdi.







"SAHTE İMZANIN NEYİNİ SAVUNACAKSINIZ?"

Kanal Maraş'ın haberine göre, denetim raporunda usulsüz işlemler olduğunu ve ihalelerde sahte imzadan bahseden Ergin ''Başkan Meclisi yanlış yönetiyorsunuz. Önce Denetim Raporu okunur, maddeleri üzerinde söz almak isteyen söz alır'' deyince, Başkan Gürbüz’ün raporla ilgili savunma yapmasına karşılık Fevzi Ergin, ''Sahte imzanın neyini savunacaksınız'' sert çıkışıyla ortam birden gerildi.

TABAK VE BARDAKLAR FIRLATILDI

MHP'li Ergin'in sözleri üzerine Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün “Fevzi Bey'i dışarı alalım” demesi ortamı iyice gerdi. Tabak ve bardakların fırlatıldığı kavgada, üyeler birbirinin üzerine yürüyünce YouTube'dan yapılan canlı yayın kesildi.

Tartışmadan satırbaşları şöyle:

Fevzi Ergin: Burası mahkeme salonu değil, siz buradan kime cevabınızı vereceksiniz.



Fevzi Ergin: Elbistan kamuoyunda bu meselenin konuşmanın önüne geçmek istiyorsunuz. Bu kadar net.

Fevzi Ergin: Sayın başkanım sahte imzanın nesinin savunmasını yapacaksınız bize.

Fevzi Ergin: Kanuna aykırı bir iş yapıyorsunuz. Bu üslup ve yöntem doğru değildir. Ben sizlere bunu vurguluyorum.

Fevzi Ergin: Maddeleri çıkartıp önümüze koysunlar bizde kabul edelim.

Fevzi Ergin: 25. Madde çizilmiş delege komisyonun yetkilerini, görevlerini nasıl işleyeceğini falan.

Fevzi Ergin: Yapamayacağım maddeye dair madde ben koymayacağım. Sizin iddianız maddenin var olduğunu söylüyorsunuz. Ama benim söylediğim madde bu değil.

Mehmet Gürbüz: Ya siz neden çekiniyorsunuz.

Fevzi Ergin: Ya başkanım ben bir şeyden çekinmiyorum. Allah'a şükür sahte imzalar benim değil, oradaki akrabalarım benim değil, evraklar benim değil mesele bu.

Fevzi Ergin: Sayın başkanım biz bu meclis toplantısını dinlemek istemiyoruz. Yöntem böyle olacaksa biz terk ediyoruz. Yöntem şudur, 'Denetim Kurulu raporu okunur daha sonra cevap verilip üzerinde konuşulur. 1 dakika okunmadan üzerinde konuşulmaz. 100 sayfalık faaliyet raporunu 5 dakikada bitirip kimseye söz hakkı vermeden bitirip denetim komisyonun 3 sayfalık toplam 30 maddesini tek tek görüşüp 500 sayfa savunma yapacağım kamuoyuna mesaj vereceğim diye bizi burada saatlerce bekletmeyin diyorum.

Mehmet Gürbüz: Siz itirazınızı yaptınız, dinlemek istemiyorsanız çıkabilirsiniz. Meclisin yönetimine müdahale etmeyin.

Fevzi Ergin: Yanlış yönetiyorsunuz, bu benim fikrim değil. Kanun öyle söylüyor.

-MADDE OKUNUYOR-



Fevzi Ergin: Ben cevabı yazdım ama bunun ayrıntısını vatandaşın bilmesi gerekmiyor mu?

Fevzi Ergin: Sizleri dinlemek istemiyoruz.

Fevzi Ergin: Ben 5 tane arkadaşıma teşekkür ediyorum. Diğerlerinin vicdanına bırakıyorum. Biz hiç bir siyasi parti gözetmeksizin, Allah rızası için elimizi vicdanımıza koyduk, bunları hazırladık. Arkadaşlar bizi ciddiye alıp cevap bile vermediler.

-Lütfen bağırmayın!-



Fevzi Ergin: Bağırırsam ne olur? Ne diyorsun sen.

Mehmet Gürbüz: Arkadaşlar Fevzi Bey’i dışarıya alalım.

Fevzi Ergin: Kimi dışarıya alıyorsunuz.

-Bardak kırılıyor-

OLAY SAVCILIĞA TAŞINDI

Alınan bilgiye göre; Meclis toplantısı yarıda kesilip dışarıda tartışmanın büyüdüğü ve yumruklaşmaya varan kavganın olduğu, Meclis salonuna bazı kişilerin girdiği, tartışmanın boyutunun büyümesi üzerine konu ile alakalı savcılığa şikâyetlerin olduğu ifade edildi.