"Cumhur ittifakını destekleyecek yeni bir Kürt partisi kuruluyor!"
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yeni bir parti kurulacağını ve Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini iddia etti.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yeni bir parti kurulacağını ve Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini iddia etti.
AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter hesabından dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Sayan, Türkiye'nin birliğini ve bütünlüğünü savunan Kürt siyasetçilerinin yeni parti kurup Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini ileri sürdü.
"TAZE VE KESİN BİLGİDİR"
Sayan açıklamasında "HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden, mütedeyyin, muhafazakar, vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı..." ifadelerine yer verdi.
İşte o paylaşım:
HDP’ye karşı birleşen, terörü red eden,mütedeyyin, muhafazakar, Vatanın birlik ve beraberliğine tam destek veren Kürt siyasetçiler yeni bir parti kurup Cumhur ittifakına destek verecekler... Taze ve kesin bilgidir... Haydi hayırlısı...— Savcı Sayan ???? (@SavciSayan) November 18, 2020
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