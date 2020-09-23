"Cumhurbaşkanı adayımız olacak"

23 Eylül 2020 Çarşamba, 02:00

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ittifakların partilere zarar verdiğini belirterek, kendilerinin mutlaka bir cumhurbaşkanı adayı olacağını dile getirdi. Halkbank soruşturmasında ABD’de bulunan Rıza Sarraf’ın suç yerinin Türkiye olması nedeniyle burada yargılanması gerektiğini belirten Davutoğlu, “Şu anda bile bunun önünde engel yok. Hemen yargılama başlatılabilir” diye konuştu. Türkiye’nin birtakım haklı rezervlerinin parantez içine alınması koşuluyla deniz yetki alanları kapsamında Mısır’la konuşulması gerektiğini dile getiren Davutoğlu, “Suriye, kendi denizlerine hâkim değil. Bölgede Rusya var, onun için Rusya ile konuşulması daha mantıklı” değerlendirmesini yaptı.

Davutoğlu, dün basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle, partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Siyasi partilerin boşlukta doğmayacağını, küresel ve ulusal konjonktürün önemli olduğunu belirten Davutoğlu, “Konjonktür, siyasal partinin çıkmasını zorluyorsa, o siyasi parti çıkar. Ne kadar engellenirse engellensin yaşar, iktidara da gelir” dedi. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne çok önceden karşı çıktığını, bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a da ilettiğini” anlatan Davutoğlu, “Babıâli’nin kuruluşundan bu yana geçen 300 yıllık dönemde kurulan tüm devlet kurumlarının içi boşaltıldı. Çok kötü uygulanıyor mevcut sistem. Psikolojik olarak yeni bir sese ihtiyaç var. Yasaklara karşı net bir tavra ihtiyaç var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne karşı yeni bir alternatif kurmaya ihtiyaç var. Ekonomik olarak olağanüstü bir fakirleşme var. Biz vatandaşın sesi olacağız” görüşünü dile getirdi. “Tek başına iktidara gelmek üzere parti kurduklarının” altını çizen Davutoğlu, gazetecilerin parti ittifakları sorusu üzerine ise “Bir kişinin cumhurbaşkanı olması için parti kurmadık” yanıtını verdi. “İttifakların partilere zarar verdiğini, Cumhur İttifakı nedeniyle AKP’nin de MHP’nin de yapısal zorluklar içinde olduğunu” savunan Davutoğlu, “Gelecek Partisi’nin kendi cumhurbaşkanı adayı olacak” ifadesini kullandı.

MISIR İLE İMZA AŞAMASI

Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye ve Mısır’la diplomatik ilişkilerini geliştirmesinden yana olup olmadığına yönelik bir soru üzerine de öncelikle küresel güçlerle ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kendi döneminde Suriye, Lübnan ve Ürdün’le birlikte Levant Birliği’nin kurulmasını istediklerini anlatan Davutoğlu, “Türkiye, 2012’de, Mısır’la münhasır ekonomik bölge (MEB) imzalama aşamasına gelmişti. İki tane kıta sahili olan ülke var. Afrika tarafında Mısır, Asya tarafında Türkiye. Ben darbeye halen karşıyım. Burada bir değişiklik yok. Ancak bu pozisyonunuzu parantez içine alarak Mısır’la bu anlaşmayı yapmamız lazım” ifadelerini kullandı. Davutoğlu, Suriye konusunda ise bu ülkenin kendi kıyılarını kontrol edemediğini, bu konuda Rusya ile ilişkilerin geliştirilebileceğini kaydetti.

İran’la ilişkileri ve para aklama için rüşvet verildiği iddialarıyla yeniden gündeme gelen Rıza Sarraf’a ilişkin de konuşan Davutoğlu, “Zarrab, Türkiye’de yargılanmalıydı. O zaman onu kimse Türkiye’ye karşı kullanamazdı. Yargılamalar orada olsa bile gıyabında burada yapılmalı. Burada cezalandırılmalı ya da burada temizlenmeli. Bu, Türkiye’ye karşı şantaj olarak kullanılmaz. Halk Bankası yöneticici tutuklandı. Özgüveni olan bir devlet, hemen serbest bırakılmasını sağlayabilmeliydi. Dava açılmasının önünde bugün bile bir engel yok” dedi. Davutoğlu, yaşayan devlet büyüklerinin adının bir tesise verilmesine ise karşı olduğunu vurguladı. “Bakın, Merkel üniversitesi var mı?” diye soran Davutoğlu, Adana’da MHP lideri Devlet Bahçeli adına yapılan köprünün maliyetinin 135 milyon TL’den 850 milyon TL’ye çıktığını savundu.