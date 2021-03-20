Cumhurbaşkanı Atama Kararları Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Atama Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararları'na göre, Türkiye'nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.
Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar'ın atanmasına karar verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da Ahmet Akıntı getirildi.
99 KAYMAKAM ATANDI
Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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