Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır.
İki lider, bölgemizde barış ve istikrarın tesisi amacıyla yakın siyasi ve askeri iş birliğimizin sürdürülmesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Milletlerimizin koronavirüs salgınıyla mücadele noktasında dayanışma içinde oldukları yeniden teyit edilmiştir."
TRUMP'TAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Öte yandan ABD Başkanı Trump, Ramazan Bayramı ile ilgili yazılı mesaj yayımladı.
Trump, mesajında, "Ramazan Bayramı dolayısıyla ben ve eşim Melania, ABD ve tüm dünyadaki Müslümanlara en samimi selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.
İslam'ın getirdiği kardeşlik mesajlarının bugün daha fazla farkında olduklarını kaydeden Trump, mesajını, "Ramazan Bayramınızı en iyi dileklerimizle tebrik ediyoruz." şeklinde tamamladı.
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