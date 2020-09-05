Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışa ilçe belediye başkanını ve siyasi parti temsilcilerini çağırmadı

05 Eylül 2020 Cumartesi, 17:39

Kadıköy Göztepe Şehir Hastanesi’nin açılışını kalabalık bir protokol grubuyla açan Erdoğan, yine ayrımcılık yaparak, kendi partisi dışında hiçbir siyasetçiyi açılış törenine davet etmedi.

Erdoğan, partisinin il ve ilçe başkanlarını açılışa davet ederken, kurdele kesimine AKP Kadın Kolları İstanbul İl Başkanı Rabia Kalender İlhan’ı davet ederek kurdeleyi birlikte kesti.

Erdoğan ve ekibi, Kadıköy Belediye Başkanı’nı da açılışa davet etmedi.