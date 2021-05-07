Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefonda görüştü.

İHA
07 Mayıs 2021 Cuma, 17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile telefonda görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.


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