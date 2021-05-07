Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile telefonda görüştü

07 Mayıs 2021 Cuma, 17:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.