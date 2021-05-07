Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Belarus ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel konular ele alındı.
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