Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti, gözler Sergen Yalçın'daydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı’nı kabul etti.

İHA
20 Mayıs 2021 Perşembe, 16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti, gözler Sergen Yalçın'daydı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı’nı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan'ın Ahmet Nur Çebi'ye son 2 maçtaki heyecanını sorduğu öğrenildi. Bir süre Sergen Yalçın'la da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ara ünlü teknik direktöre sezonu erken kapayan futbolcuları sorduğu da ifade edildi.


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