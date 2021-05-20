Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş'ı kabul etti, gözler Sergen Yalçın'daydı

20 Mayıs 2021 Perşembe, 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Takımı’nı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş Futbol Takımı yönetici, teknik heyet ve oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.

Erdoğan'ın Ahmet Nur Çebi'ye son 2 maçtaki heyecanını sorduğu öğrenildi. Bir süre Sergen Yalçın'la da sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ara ünlü teknik direktöre sezonu erken kapayan futbolcuları sorduğu da ifade edildi.